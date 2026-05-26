스타벅스, 잔액 60% 사용 조건 없앤다…카드 환불 기준 완화

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6월 1~14일 한시 운영…사용 비율 관계없이 환불 가능

기존 '60% 사용' 조건 폐지…앱 통해 최대 200만원 환불

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 최근 논란과 관련해 대국민 사과에 이어 스타벅스 카드 환불 기준까지 한시적으로 완화하며 후속 조치에 나섰다. 기존 '충전금의 60% 이상 사용' 조건을 없애고, 일정 기간 고객 요청 시 사용 비율과 관계없이 잔액 환불을 지원하기로 했다.

26일 스타벅스 코리아는 6월 1일부터 14일까지 2주간 스타벅스 카드 잔액 환불 기준을 한시적으로 완화해 운영한다고 밝혔다.

서울 시내 스타벅스 매장의 모습 [사진=뉴스핌DB]

그동안 스타벅스는 스타벅스 카드 이용약관에 따라 최종 충전 잔액의 60% 이상을 사용해야 남은 잔액을 환불해왔다. 그러나 이번에는 해당 조건 없이 환불 신청이 가능하도록 기준을 완화했다.

스타벅스 카드를 보유한 고객은 기간 중 스타벅스 모바일 앱을 통해 환불을 신청할 수 있으며, 신청 후 7영업일 이내 환불받을 수 있다. 계정당 환불 가능 금액은 현재 최대 보유 한도인 200만원까지다.

매장을 통한 환불은 앱에 등록되지 않은 무기명 실물 카드에 한해 제한적으로 운영된다. 또 스타벅스 리워드 회원 탈퇴를 원하는 고객은 무기명 실물 카드로 잔액을 이전하면 예외 환불 기간 이전에도 즉시 탈퇴가 가능하다. 6월 1일 이후에는 매장 방문을 통한 현금 환불도 가능하다.

다만 스타벅스는 예외 환불 기간 동안 매장 혼선과 현금화 악용 가능성 등을 고려해 일부 카드 편의 기능과 충전 한도를 제한적으로 운영할 방침이다.

스타벅스 관계자는 "무거운 책임감과 자숙의 마음을 갖고 최근 환불을 요청하는 고객분들의 불편을 조금이라도 최소화하고자 기준을 완화해 운영하게 됐다"고 말했다.

mkyo@newspim.com