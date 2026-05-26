듀오백, 신제품 '브라보 엣지' 와디즈 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 듀오백이 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 신제품 '브라보 엣지(BRAVO EDGE)'를 공개했다고 26일 밝혔다.

브라보 엣지는 누적 판매 50만대를 돌파한 '브라보' 시리즈를 기반으로 개발한 의자다. MZ세대 1인 가구와 홈오피스 재택근무자, 학생층을 주요 타깃으로 사용 편의성과 가격 경쟁력을 갖췄다. 전량 국내 생산하며 3년 무상 AS 서비스를 제공한다.

회사에 따르면 브라보 엣지의 가장 큰 특징은 '레드볼 퀵 다이얼(Red Ball Quick Dial)' 기능이다. 기존 고급형 의자의 틸팅 강도 조절 기능을 더 직관적으로 개선한 것으로, 사용자가 앉은 상태에서도 4단계 다이얼 방식으로 강도를 손쉽게 조절할 수 있다. 여러 사람이 함께 사용하는 환경에 최적화됐다.

'브라보 엣지(BRAVO EDGE)'. [사진=듀오백]

브라보 시리즈의 핵심 기술인 '트위스트백(Twist Back)' 구조도 적용했다. 사용자의 움직임에 따라 등판이 유연하게 반응해 장시간 업무나 학습 환경에서 편안한 착석감을 제공한다. 메쉬 및 패브릭 소재는 글로벌 섬유 안전 인증인 '오코텍스 스탠다드 100(OEKO-TEX® STANDARD 100)' Class 1 기준을 충족했다.

와디즈 펀딩에서는 '베이직' 모델과 '올메쉬' 모델을 할인된 가격으로 선보이며, 일부 옵션 선택 고객에게는 발받침 제품을 사은품으로 제공한다.

한편 브라보 엣지는 국내 출시와 동시에 해외 시장 진출도 확정했다. 듀오백은 6월 일본과 미국에서 개최되는 글로벌 전시회에 제품을 출품할 계획이다. 와디즈 펀딩은 내달 15일부터 28일까지 2주간 진행된다.

nylee54@newspim.com