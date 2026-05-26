그린광학-스페이스빔, 우주광통신 탑재체 공동 개발

달-지구 간 고속 데이터 전송 기술 국산화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 광학 솔루션 기업 그린광학이 우주광통신 실증 기업 스페이스빔과 차세대 우주광통신 시장 진출을 위한 기술 협력에 본격 착수했다. 양사는 '기술 융합 로드맵 회의'를 진행하고 핵심 기술 국산화와 글로벌 시장 진출을 위한 실행 방안을 구체화했다고 26일 밝혔다.

이번 협력은 지난 4월 양사가 체결한 '차세대 우주광통신 탑재체 공동 개발 및 글로벌 심우주 통신 공급망 참여' 전략적 업무협약(MOU)의 후속 절차다. 양사는 달 탐사 및 달 기지 구축을 위한 글로벌 통신 인프라 경쟁이 본격화되는 가운데 '달-지구 간 고속 데이터 전송용 우주광통신 탑재체' 공동 개발에 집중하고 있다.

회사에 따르면 달과 지구 사이에서 발생하는 대용량 탐사·관측 데이터를 안정적으로 전송하려면 고정밀 광학계와 초정밀 추적 기술 확보가 필수적이다. 양사는 이번 협력을 통해 관련 핵심 기술을 조기 국산화하고 글로벌 공급망 진입 기반을 다질 계획이다.

그린광학-스페이스빔_우주광통신·우주감시 기술 융합 회의 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=그린광학]

그린광학은 초정밀 광학계 설계·제조 기술을 기반으로 우주광통신 핵심 하드웨어 개발을 담당한다. 움직이는 위성을 정밀하게 조준·포착·추적하는 PAT(Pointing-Acquisition-Tracking) 시스템과 대기 난류를 보정하는 적응광학(AO) 시스템에 적용되는 광학 부품 및 모듈 개발, 우주 환경 대응 부품 설계, 양산 제조 체계 구축 등을 추진한다. 스페이스빔은 광통신 터미널 설계, 초정밀 추적 기술, 지상국 인프라 운용, 전체 시스템 통합(SI)을 담당한다.

스페이스빔은 국내에서 유일하게 우주광통신 실증 기록과 운용 인프라를 동시에 확보한 기업이다. 최근 경북 일대에서 국내 최장거리 수준인 64km 지상 레이저 광통신 실증과 1Gbps급 실시간 영상 스트리밍 구현에 성공했다.

양사는 심우주 통신 분야에서 확보한 기술을 저궤도(LEO) 위성 광통신 시장에도 적극 적용할 계획이다. 위성 데이터 사용량 증가로 기존 무선주파수(RF) 통신의 처리 한계가 부각되는 가운데, 우주광통신은 위성 간 또는 위성과 지상국 간 초고속·대용량 데이터 전송을 구현할 수 있는 차세대 인프라로 주목받고 있다. 양사는 향후 우주감시·국방·위성 데이터 인프라 분야까지 파트너십을 넓혀 심우주 및 저궤도 통신 시장 진입 전략을 구체화할 방침이다.

김정훈 스페이스빔 대표는 "우주광통신은 달과 화성으로 확장되는 미래 우주 시대의 핵심 인프라이자 '우주 데이터 고속도로'"라며"그린광학의 초정밀 광학 제조 기술과 스페이스빔의 시스템 역량을 결합해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 국산 솔루션을 구현하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.

조현일 그린광학 대표는 "그린광학은 글로벌 방산·위성 기업들로부터 인정받은 초정밀 광학 제조 경쟁력을 기반으로 우주산업 핵심 부품 분야에서 기술력을 축적해왔다"며 "스페이스빔과의 협력을 통해 단순 부품 공급을 넘어 글로벌 우주 인프라 시장에 참여하는 토털 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com