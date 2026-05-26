[2보] 합참 "北, 서해상으로 근거리 탄도미사일 수 발 발사"

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[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 합동참모본부(합참)가 26일 "북한이 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 발사한 근거리 탄도미사일 등 수 발을 포착했다"고 밝혔다.

이어 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한-미-일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 지난달 19일 함경남도 신포 지역에서 개량형 지대지(地對地)전술탄도미사일 '화성-11라' 형의 시험발사를 진행했다. 사진은 부두 형태의 콜크리트 구조물에서 미사일이 발사되는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

앞서 북한은 지난달 19일에도 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사했다. 당시 북한은 해당 미사일이 개량형 지대지(地對地) 전술탄도미사일로, 김정은 북한 국무위원장이 현장을 참관했다고 밝히기도 했다.

이번 북한의 탄도미사일 발사는 37일 만이며, 올해 들어 8번째다.

hyun9@newspim.com