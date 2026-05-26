[2보] 합참 "北, 서해상으로 근거리 탄도미사일 수 발 발사"

AI 핵심 요약beta
- 합동참모본부는 26일 북한이 서해상으로 단거리 탄도미사일 등을 수발 발사했다고 밝혔다.
- 우리 군은 추가 발사 대비 감시·경계를 강화하고 한미일과 미사일 관련 정보를 긴밀히 공유하며 대비태세를 유지하고 있다.
- 북한의 탄도미사일 발사는 지난달 19일 이후 37일 만이자 올해 들어 8번째다.
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[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 합동참모본부(합참)가 26일 "북한이 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 발사한 근거리 탄도미사일 등 수 발을 포착했다"고 밝혔다.
이어 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한-미-일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 했다.
앞서 북한은 지난달 19일에도 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사했다. 당시 북한은 해당 미사일이 개량형 지대지(地對地) 전술탄도미사일로, 김정은 북한 국무위원장이 현장을 참관했다고 밝히기도 했다.
이번 북한의 탄도미사일 발사는 37일 만이며, 올해 들어 8번째다.
hyun9@newspim.com