코레일 "서소문 고가도로 붕괴로 서울역~신촌역 운행 중지"

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 한국철도공사(코레일)는 26일 "서울~신촌 간 서소문 고가도로 철거공사 중 붕괴로 열차 운행 중지 등 상당한 차질 발생하고 있다"고 안내했다.
소방당국에 따르면 이날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 고가차도 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생했다.
이번 붕괴사고로 최소 6명이 부상을 입었다고 알려졌다. 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 인명피해를 확인 중이다.
ace@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 한국철도공사(코레일)는 26일 "서울~신촌 간 서소문 고가도로 철거공사 중 붕괴로 열차 운행 중지 등 상당한 차질 발생하고 있다"고 안내했다.
소방당국에 따르면 이날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 고가차도 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생했다.
이번 붕괴사고로 최소 6명이 부상을 입었다고 알려졌다. 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 인명피해를 확인 중이다.
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