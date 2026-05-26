미래에셋운용, 삼전닉스 레버리지ETF에 외국인 3290억 유치

현금 설정·환매 구조 도입으로 호가 스프레드·괴리율 축소 기대

ETF 역사상 최대 외국인 초기 참여…AP·LP 19개사 유동성 공급

"해외 투자 수요 국내로"…달러/원 환율 안정 효과도 강조

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용이 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품 상장을 앞두고 역대 최대 규모의 외국인 자금을 유치하며 유동성 경쟁력 확보에 나섰다. 현금 설정·환매 구조를 도입해 호가 스프레드와 괴리율을 낮추고, 기존 반도체 레버리지 ETF 대비 낮은 보수 체계를 내세워 투자자 선택지를 넓혔다는 설명이다.

미래에셋자산운용은 26일 'TIGER 단일종목 레버리지 상장 기자간담회'를 열고 오는 27일 상장하는 'TIGER 삼성전자 단일종목 레버리지'와 'TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지'의 상품 구조와 투자 유의사항을 소개했다.

26일 미래에셋센터원에서 열린 'TIGER ETF 기자간담회'에서 김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표가 환영사를 하고 있다. [사진=미래에셋자산운용]

미래에셋자산운용에 따르면 이번 상품에는 초기 설정 단계부터 외국인 투자자 자금 3290억원이 유입됐다. 미래에셋자산운용은 이를 두고 국내 ETF 시장 역사상 최대 규모의 외국인 초기 참여라고 강조했다. 상장 규모는 SK하이닉스 레버리지가 7470억원, 삼성전자 레버리지가 5920억원 수준이다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 "단일종목 레버리지 상장 취지가 해외에 나가서 거래하는 상품을 국내에 상장시켜서 달러/원 환율을 안정시키는 것이었다"며 "역대 최대 규모의 외국인 자금 유치를 통해 환율 안정에 크게 기여할 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다.

미래에셋자산운용은 특히 '유동성'을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 해당 상품은 운용과 유동성 공급을 분리한 이원화 구조를 적용해, 운용 단계에서는 현물과 선물을 함께 활용해 현물 레버리지의 장점을 유지하면서 효율성을 높였다. 유동성 공급 단계에서는 AP·LP가 선물 중심으로 헤지할 수 있도록 설계했다.

일반적으로 AP·LP가 현물 기반 상품의 호가를 제출할 경우 환매 시 받는 현물 매도를 고려해 거래 비용이 호가에 반영될 수 있으며, 이 과정에서 현물 거래세 20bp가 투자자의 매매가격에 반영될 수 있다. 반면 TIGER 단일종목 레버리지는 현금 설정·환매 방식을 채택해 AP·LP의 헤지 과정에서 현물 거래세 부담을 최소화함으로써 투자 접근성을 높였다.

이정환 미래에셋자산운용 ETF운용부문 상무는 "현금 설정 판매 방식은 LP들이 ETF를 사서 환매를 하더라도 현금만 들어오기 때문에 들어올 주식이 없으니까 선물만 활용해서 호가를 제출할 수 있게 된다"며 "그러면 LP들은 선물에 대한 거래세 걱정 없이 상품의 호가 스프레드를 더욱 타이트하게 관리할 수 있고 유지할 수 있게 되면서 LP 호가 스프레드가 축소돼 괴리율 역시 안정적으로 유지할 수 있게 되는 구조가 나온다"고 설명했다.

미래에셋자산운용은 다수의 AP·LP 증권사 참여도 강조했다. 이번 상품에는 지정참가회사(AP) 5개, LP 14개가 참여한다. 총보수는 연 0.0901%(9.01bp) 수준으로 책정됐다. 미래에셋자산운용은 기존 반도체 테마 레버리지 ETF 대비 낮은 수준의 보수라고 전했다.

다만 회사 측은 단일종목 레버리지 상품 특성상 높은 변동성과 '음의 복리 효과(Volatility Drag)'에 유의해야 한다고 강조했다. 이 상무는 "주가가 제자리에 돌아오더라도 단일종목 레버리지는 장기간 투자했을 때 손실을 기록할 수 있다"며 "해당 상품은 단기 투자용으로만 활용돼야 하며 포트폴리오에 일부만 가져갈 수 있어야 한다"고 말했다.

한편 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'와 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'는 오는 27일 한국거래소에 상장된다. 투자자들은 금융투자교육원에서 '단일종목 레버리지·인버스 상장 상품 거래 사전교육'을 추가로 수료하고 HTS/MTS에 수료번호를 등록해야 투자할 수 있다.

rkgml925@newspim.com