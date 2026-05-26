NH농협금융, '1금융권 갈아타기 대출' 연내 출시

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비금융정보 활용, 2금융권→1금융권 이동 기회

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융지주(회장 이찬우)는 중저신용자의 금융접근성 제고를 위해 금융사다리 지원 강화와 대안신용평가시스템 혁신을 통한 '1금융 갈아타기 대출' 상품 출시에 본격 나선다고 26일 밝혔다.

NH농협은행·NH농협캐피탈·NH저축은행 3사 간 단절된 금융서비스를 유기적으로 연계해 중저신용자가 신용도에 맞는 합리적 수준의 금리로 대출을 이용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

[사진=NH농협금융]

정부의 포용금융 강화 정책에 발맞춰 2025년 8월부터 대출심사 시스템 전면 재설계에 착수했으며 올해 하반기 중 대안정보 기반 머신러닝(ML) 심사전략을 확정할 계획이다.

농협금융은 기존 금융정보 중심의 획일적 평가를 넘어 다양한 비금융정보(대안정보)를 적극 반영, 신용평가 변별력을 높이고 기존 금융권에서 충분히 평가받지 못했던 중저신용자와 개인사업자의 실제 상환능력을 정밀하게 반영할 수 있게 했다.

금융정보 기반 심사에서 '거절' 판정을 받았던 고객도 '승인'으로 전환될 수 있어 중저신용자에 대한 대출 대상·한도 확대로 2금융권 이용 고객이 1금융권으로 이동할 수 있는 기반이 마련된다.

이는 차주의 이자 부담을 완화하고 신용도 개선으로 이어지는 선순환 구조를 형성할 것으로 기대된다.

개선된 신용평가모형 및 심사전략을 바탕으로 차별화된 대환대출 상품을 연내 출시할 계획이다.

심사시스템 개편과 함께 은행 및 2금융권 간 DSR 규제 차이 해소를 위한 혁신금융서비스 신청 등 상품 설계 작업도 병행한다.

아울러 중저신용자를 대상으로 한 맞춤형 우대 정책도 함께 마련해 금융 소외계층의 실질적인 금융 접근성 개선과 포용금융 확대에 기여할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com