고동진 의원, 소통·학습 플랫폼 '토요캠퍼스 3기' 내달 27일 개강

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·반도체부터 역사·리더십까지 총 5회 과정

"다양한 세대가 지식·경험 나누는 소통의 장 되길"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 고동진 국민의힘 의원(서울 강남병)은 지역 사회 내 새로운 정치 문화를 조성하고 지속가능한 배움의 기회를 제공하기 위한 소통·학습 플랫폼 '고동진의 토요캠퍼스 3기'를 개설하고 수강생 모집을 시작했다고 26일 밝혔다.

'고동진의 토요캠퍼스'는 고 의원이 직접 기획한 프로그램이다. 이는 지난 40여 년간 대한민국 산업현장에서 쌓아온 경험과 역량을 국민과 공유하며 더 나은 미래를 함께 그리겠다는 취지로 마련됐다. 고 의원은 삼성전자 대표이사 사장 출신이다.

고동진 국민의힘 의원. [사진=고동진 의원실]

앞서 진행된 1·2기 수강생 등의 지속적인 요청에 힘입어 이번 상반기에 3기 과정을 선보이게 됐다.

3기 과정은 다음 달 27일 오후 2시 서울 강남구 삼성2동 주민센터 7층 강당에서 열리는 첫 강연을 시작으로 총 5회에 걸쳐 운영된다.

회차별 강연 주제는 ▲왜 인공지능(AI)과 반도체를 함께 이야기하는가 ▲AI의 현재! 우리는 무엇을 준비해야 하는가 ▲역사에서의 교훈 ▲리더십이란 무엇인가 ▲일의 의미 & 청년의 미래 등으로 구성됐다.

의원실 측은 이번 3기에서 고 의원의 전문 분야인 AI·반도체 산업은 물론 역사, 리더십 등 인문·교양 분야까지 아우르며 한층 더 깊어진 인사이트를 전달할 예정이라고 설명했다.

강연은 수강을 희망하는 사람이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청 방법과 자세한 안내 사항은 '고동진의 토요캠퍼스' 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.

고 의원은 "이번 3기는 수강생들과 더 가까이서 소통할 수 있는 환경을 준비하고 있다"며 "'토요캠퍼스'가 단순한 강연 프로그램을 넘어 다양한 세대의 수강생들이 지식과 경험, 생각을 나누는 의미 있는 소통의 장이 되길 바란다"고 말했다.

allpass@newspim.com