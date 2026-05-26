현수엽 복지부 차관 "사회 단절된 채 죽음 맞는 비극 없도록"

AI 핵심 요약beta
- 현수엽 차관이 26일 복지사각지대 점검회의를 열었다
- 복지부는 17개 시도에 선제지원 강화방안을 설명했다
- 현 차관은 고독사와 비극 없도록 경각심을 당부했다
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17개 시도 모여 추진 사항 등 발표
"국민 생명 지키는 일, 국가 첫 책무"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 현수엽 보건복지부 차관은 26일 복지 사각지대 긴급점검회의를 열고 "사회와 단절된 채 죽음을 맞는 비극이 없도록 해야 한다"고 당부했다.
현 차관은 이날 오후 2시 세종정부청사에서 복지 사각지대 긴급점검회의를 열고 이같이 밝혔다.
이재명 대통령은 지난 20일 국무회의에서 복지부에 "국민이 굶거나 홀로 사망하고 나중에 발견되는 비극적인 일이 발생하지 않도록 각별히 신경 써달라"고 당부했다. 복지부는 복지 사각지대 해소를 위한 정부의 정책 방향을 지방정부에 공유하고 각 지역 현황을 점검하기 위해 이번 회의를 마련했다.
복지부는 회의에 참석한 17개 시도를 대상으로 '위기가구 지원을 위한 복지안전매트 강화 방안'의 주요 내용을 설명했다. 이 대책은 신청하지 않아도 먼저 지원하는 내용으로 복지사각지대 발굴시스템 체계화, 신청주의 자동지급 개선 등의 과제를 포함하고 있다.
복지부는 다음으로 지방정부별 복지 사각지대 해소를 위한 정책 추진 현황을 점검했다. 각 지역은 위기가구 발굴, 민간 인적 안전망 활용 등을 중점적으로 추진하는 사항을 발표했다. 이어 더 효과적인 사각지대 해소 방안에 대해 논의했다.
현 차관은 "국민의 생명과 안전을 지키는 일은 국가의 첫 번째 책무이고 국정 운영의 최우선 가치"라며 "지방정부 역시 같은 목표를 갖고 있다"고 했다. 그는 "생활고나 가족 돌봄 부담 등에 시달리다 스스로 목숨을 끊거나, 사회와 단절된 채 죽음을 맞는 비극이 없도록 해야 한다"며 "복지 사각지대로 인한 사고가 발생하지 않도록 더 큰 경각심과 긴장감을 가져주길 바란다"고 당부했다.
sdk1991@newspim.com