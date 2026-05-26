KB국민은행, 만기 원금 보장 'KB Star 지수연동예금 26-4호' 출시

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기초자산 변동으로 추가 수익 가능

고수익추구형 연 2.00~10.75%

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 만기 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-4호'를 출시했다고 26일 밝혔다.

KOSPI 200지수를 기초자산으로 하는 1년 만기 상품이며 ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익추구형) ▲범위수익추구형 등으로 구성됐다.

[사진=KB국민은행]

상승추구형은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정되며 만기 이율은 최저 연 2.98%부터 최고 연 3.13%(세금공제 전)의 이율을 제공한다.

고수익추구형은 기초자산의 상승률에 따라 최저 연 2.00%부터 최고 연 10.75%의 만기 이율을 제공한다. 다만 관찰기간 중에 기초자산이 기준지수 대비 25% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정된다.

범위수익추구형은 최저 연 2.98%부터 최고 연 3.08%의 만기 이율을 제공한다.

상품의 모집 기간은 오는 6월 8일까지이며 KB스타뱅킹 또는 영업점에서 가입이 가능하다. 모집 한도는 상승추구형과 범위수익추구형은 각 1000억원이고 고수익추구형은 500억원이다.

peterbreak22@newspim.com