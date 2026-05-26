강릉 모산초 찾은 데이터 교육…농어촌 학생들 '통계 체험'

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국가데이터인재개발원 캠프 운영

통그라미 활용 실습형 교육 진행

도서·농어촌 교육격차 해소 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 디지털 교육 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국가데이터처가 농어촌 지역 초등학생들을 대상으로 통계·데이터 체험 교육에 나섰다. 실습 중심 프로그램을 통해 데이터 문해력 교육 기회를 넓히고 미래형 인재 육성 기반을 강화한다는 취지다.

데이터처 국가데이터인재개발원은 26일부터 27일까지 이틀간 강원 강릉 모산초등학교 4~6학년 학생들을 대상으로 '교과서 밖 통계·데이터 캠프'를 운영한다고 밝혔다.

이번 캠프는 정부 국정과제인 '지방시대 구현'과 '디지털 미래인재 양성'을 지원하기 위해 마련됐다. 특히 교육 여건이 상대적으로 열악한 도서·농어촌 지역 학생들에게 데이터 교육 기회를 제공해 디지털 격차를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

국가데이터처 국가데이터인재개발원은 26일부터 27일까지 이틀간 강원 강릉 모산초등학교 4~6학년 학생들을 대상으로 '교과서 밖 통계·데이터 캠프'를 운영했다. 뒷줄 왼쪽에서 7번째 이인수 데이터인재개발원장, 뒷줄 왼쪽에서 8번째 김영삼 강릉 모산초등학교 교감. [사진=데이터처] 2026.05.26 rang@newspim.com

프로그램은 이론 중심 교육 대신 학생 참여형 실습 과정으로 구성했다. 학생들은 통계 분석 프로그램 '통그라미'를 활용해 데이터를 그래프로 시각화하고 해석하는 방법을 배우게 된다. 또 통계 포스터 제작과 데이터 기반 창작 활동도 진행한다.

데이터인재개발원은 올해 통계선도 우수학교인 모산초를 시작으로 '찾아가는 통계·데이터 교육'을 전국 소외 지역으로 확대할 계획이다. 수도권 중심의 디지털 교육 인프라를 지역으로 확산하고 인공지능(AI)·데이터 시대에 필요한 미래 인재를 육성하겠다는 구상이다.

이인수 데이터인재개발원장은 "미래 세대가 데이터 기반의 합리적인 의사결정 능력을 갖추는 것이 곧 국가 경쟁력의 핵심"이라며 "누구나 양질의 데이터 교육을 받을 수 있는 포용적 교육 체계를 구축하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com