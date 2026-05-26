오리온이엔씨, 체코서 사용후핵연료 측정장치 특허 등록

세계 3대 기술 보유 기업 반열…유럽 원전시장 진출 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 원자력 안전설비 전문기업 오리온이엔씨는 자체 개발한 '사용후핵연료 연소도 측정장치' 기술에 대해 체코 산업재산권청 정식 특허를 등록했다고 26일 밝혔다. 한국 특허 및 국제특허(PCT) 출원에 이어 유럽 주요 원자력 국가에서 권리를 확보하며 유럽 원전 시장 진출 기반을 마련했다.

회사에 따르면 사용후핵연료 연소도 측정장치는 원자로 사용이 끝난 핵연료의 연소 이력과 잔여 방사능 수준을 정밀 측정하는 핵심 안전 설비다. 사용후핵연료의 저장·운반·재처리·영구처분 전 과정에서 임계 안전성과 핵물질 계량관리 확보를 위해 필수적으로 활용된다. 미국 원자력규제위원회(NRC)와 국제원자력기구(IAEA) 등 주요 규제기관 역시 관련 장비 운용을 요구하고 있다.

특히 이 기술은 높은 기술 장벽과 핵 비확산 관련 민감성으로 인해 전 세계적으로 소수 기업만 상용 공급 역량을 보유한 분야다. 현재 프랑스 미리온 테크놀로지스(Mirion Technologies), 스페인 엔사(ENSA) 등 글로벌 기업과 오리온이엔씨가 관련 기술을 확보하며 세계 3대 기술 보유 기업 반열에 올랐다.

개발 중인 '현장형 사용후핵연료 연소도 측정장치'와 수중 실험 사진. [사진 = 오리온이엔씨]

이번 특허는 사용후핵연료 집합체 외측에 다수의 검출기 어셈블리를 배치하고 구동 유닛과 평형추 시스템을 활용해 검출기를 안정적으로 승강시키며 감마선과 중성자를 동시에 계측하는 구조를 핵심으로 한다. 기존 장비 대비 측정 정밀도와 운전 안정성을 동시에 향상시켜 체코 심사 과정에서 신규성과 진보성을 인정받았다.

현재 해당 기술은 산업통상자원부 기술개발(R&D) 사업인 '현장형 사용후핵연료 연소도 측정설비 개발' 과제를 통해 고도화 개발이 진행 중이다. 과제가 마무리되는 2027년 이후 본격적인 상용화에 나설 계획이다.

또한 이는 한국형 원전 APR1000의 체코 두코바니 5·6호기 수출 사업이 본격화되는 시점과도 맞물린다. 향후 체코 내 한국형 원전 운영 확대에 따라 사용후핵연료 안전 관리 설비 수요 역시 증가할 것으로 예상된다. 회사 측은 체코전력공사(ČEZ)를 비롯한 유럽 주요 원전 운영사 대상 공급을 확대할 방침이다.

오리온이엔씨 관계자는 "이번 체코 특허 등록은 한국 원자력 중소·중견기업도 세계 수준의 핵심 안전기술을 기반으로 유럽 시장에 직접 진출할 수 있다는 점을 보여준 사례"라며 "APR1000 체코 사업과 연계해 사용후핵연료 관리 분야에서도 한국 기술 경쟁력을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 회사는 향후 슬로바키아·헝가리·폴란드 등 비셰그라드 그룹 4개국(V4)과 유럽연합(EU) 회원국으로 권리 확대도 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com