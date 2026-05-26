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보훈부, 2026년 '호호훈훈 호국보훈' 계획… 국민 참여형 보훈문화 연다

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  • 국가보훈부는 26일 6월 '호국보훈의 달' 주제를 '호호훈훈 호국보훈'으로 정하고 추진계획을 발표했다.
  • 국민 참여 확대와 보훈가족 예우·복지 강화, 축제·콘텐츠·캠페인을 통해 일상 속 보훈 문화를 확산한다 했다.
  • 현충일·6·10만세운동·6·25전쟁 기념행사와 함께 보청기 지원·주거개선·건강검진 등 민관 협업 사업을 대폭 확대한다 했다.

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국민이 참여하는 '호국보훈의 달'… 공모전·앱 이벤트·교육 워크북 총동원
현충일·6·10만세 100주년·6·25전쟁 76주년으로 '기억과 감사' 강화
코리아 메모리얼 페스타·그린히어로 캠페인으로 일상 속 보훈 확산

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 26일 2026년 '호국보훈의 달'(6월) 추진계획을 발표하고, 올해 주제를 국민이 보다 친숙하게 느낄 수 있는 '호호훈훈 호국보훈'으로 정했다.

보훈부는 그동안 '호국보훈'이 무겁고 과거 지향적인 개념으로 인식됐다는 점을 고려해, 국가유공자의 희생과 공헌 덕분에 가능한 오늘의 평온한 일상을 '웃음(호호)'과 '훈훈함'에 빗대 국민에게 존경과 감사의 마음을 전하겠다는 취지라고 설명했다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 3월 26일 오전 서울시 중구 안중근의사기념관에서 열린 안중근의사 하얼빈 의거 116주년 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.26 gomsi@newspim.com

보훈부는 올해 추진방향을 ▲국민 참여 확대 ▲기억과 감사의 제도적 보답 ▲일상 속 보훈문화 확산 등 세 축으로 제시했다.

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우선 '국민과 함께 만드는 보훈'을 위해 '호국보훈의 달 아이디어 공모전'을 열어 3월 23일부터 4월 10일까지 접수된 320건 중 전문가 심사와 국민투표를 거쳐 18건을 선정, 실제 사업에 반영한다. 선정 아이디어를 바탕으로 호국보훈 메시지를 담은 친환경 택배 포장 테이프 1400개를 제작해 전국 우체국에 배포하고, 배달 애플리케이션 '배달의민족'과 연계해 6월 4~8일 5일간 '호국보훈의 달' 기념 이벤트를 진행한다.

이 기간 애플리케이션 내 호국보훈의 의미를 알리는 페이지를 타인에게 공유하면 5000원 상당 배달 할인 쿠폰이 지급된다. 교사들이 직접 제작한 '호국보훈의 달 워크북'은 온·오프라인으로 배포돼 학교 수업 자료로 활용된다. 또 대표 시니어 그룹인 대한은퇴자협회는 중앙보훈병원에서 보훈가족과 입원 환자를 위한 위문 공연을 열어 세대 간 공감대를 넓힐 계획이다.

보훈부는 국가를 위해 희생·헌신한 분들을 기리기 위해 6월 한 달간 현충일, 6·10만세운동, 6·25전쟁을 중심으로 한 정부 기념행사를 집중 거행한다.

'제71회 현충일 추념식'은 6월 6일 국립서울현충원에서 엄수되며, 순국선열과 호국영령을 비롯해 대한민국을 지켜낸 모든 분들을 영원히 기억하고 보답하겠다는 메시지를 전달할 예정이다.

6·10만세운동 100주년을 맞아 6월 10일 광화문광장 놀이마당에서 '차이를 넘어 함께한 외침, 오늘의 대한민국을 만들다'(가제)를 주제로 기념식도 열린다. 정부는 종교·이념을 넘어 독립이라는 목표로 뭉쳤던 선열들의 정신을 계승해 국민 통합의 장으로 만들겠다는 구상이다.

'6·25전쟁 제76주년 행사'는 참전유공자의 희생과 공헌을 국민 모두가 함께 기억하고 공감하는 국민참여 행사로 치러지며, 자유와 평화의 가치가 미래세대에 이어져야 한다는 메시지를 담는다.

국가유공자 예우와 복지 강화를 위한 민관 협업 사업도 대폭 확대된다. 보훈부는 한국수출입은행, 청각장애인 지원 단체 '사랑의 달팽이'와 함께 참전유공자 100명을 대상으로 맞춤형 보청기를 지원하는 '소리드림' 사업을 지난해의 두 배인 3억 원 규모로 추진한다.

대한주택건설협회와는 열악한 주거환경에 놓인 국가유공자 가족 93가구를 대상으로 10억 원 규모의 주거개선 사업을 진행한다. 이는 지난해 3억 원 대비 3배 이상 확대된 수준으로, 단열·도배·난방 등 실질적인 환경 개선에 집중한다는 계획이다.

한국건강관리협회 17개 지부와 연계한 무료 종합건강검진도 이어진다. 만 20세 이상 보훈대상자 본인과 배우자, 직계 존·비속 1촌(독립유공자의 경우 손자녀까지) 등 1만여 명을 대상으로 16개 종목, 67개 항목의 검진을 제공해 의료 사각지대를 줄인다는 방침이다.

보훈부는 미래세대를 포함한 국민이 일상 속에서 자연스럽게 보훈의 가치를 체감할 수 있도록 축제·콘텐츠·캠페인을 다층적으로 전개한다.

올해로 3년째를 맞는 '코리아 메모리얼 페스타'는 6월 6~7일 이틀간 서울 난지한강공원 젊음의 광장에서 열리며, 기억과 감사를 주제로 한 체험 프로그램과 함께 볼빨간사춘기, 멜로망스 등 대중 아티스트 공연이 진행된다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난해 9월 전북 전주보훈요양원에서 올해 100세 생일을 맞은 이석규 애국지사 '상수연'에 참석해 손을 맞잡고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.26 gomsi@newspim.com

또 상하이 임시정부 수립 100년과 김구 선생 탄생 150주년의 유네스코 기념해 지정을 계기로, 중학생·교사 450여 명이 상하이·항저우·시안·충칭 등 중국 주요 보훈 사적지를 찾는 국외 탐방도 실시한다. 참가자들은 독립운동 유적지를 돌아보며 선열들의 희생을 되새기고, 현장 체험형 보훈 교육을 받게 된다.

청소년과 청년층을 겨냥한 디지털 콘텐츠도 다각도로 마련된다. 6·10만세운동 100주년을 맞아 스포츠·공연 등 오늘날 일상 공간에서 펼쳐지는 '만세' 현장을 다룬 유튜브 기획 방송을 제작·송출하고, 6·25전쟁을 소재로 한 모바일 게임 '보보런'을 운영해 재미와 체험을 중시하는 젊은 세대의 참여를 끌어들일 계획이다.

범정부 협업 캠페인으로는 기후에너지환경부의 '녹색소비주간'과 연계한 '그린히어로 캠페인'이 대표적이다. '호국보훈으로 지킨 나라, 녹색소비로 지키는 지구'를 슬로건으로 한 이번 캠페인에서는 6월 중 국립서울·대전현충원에서 참배·헌화 장면을 사진으로 인증하면 그린카드 에코머니포인트 쿠폰을 제공하는 이벤트가 진행된다.

보훈부는 "1963년 '호국보훈의 달' 지정 이후 환경·소비 정책과 연계한 대규모 협업 캠페인은 이번이 처음"이라며 국민적 인기 스포츠인 프로야구(KBO)와 프로축구(K리그)를 비롯한 각종 스포츠 행사와도 연계해 전국적인 보훈 캠페인과 이벤트를 이어갈 계획이다.

권오을 장관은 "호국보훈의 달을 맞아 국가를 위해 헌신하신 분들을 기억하고 보답하며, 그분들의 정신을 미래세대와 국민의 일상 속으로 확산할 수 있도록 다양한 사업을 추진하겠다"며 "나라를 되찾고, 지키고, 바로 세운 선열들이 보여준 통합의 정신을 살려 '국민이 주인이 되는 나라', '국민과 함께 만드는 호국보훈의 달'을 만들 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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