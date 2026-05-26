국가데이터처, 공공데이터 품질 고도화 추진…AI 전환 기반 만든다

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안형준 처장, 데이터 전문기업 엔코아 방문

민관협력 기반 데이터 거버넌스 논의

6월 1일 경제총조사 참여 협조 요청

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국가데이터처가 인공지능(AI) 전환 시대에 맞춰 공공데이터 품질관리 고도화와 범국가적 데이터 유통망 구축에 나선다.

국가데이터처는 안형준 처장이 26일 서울 마포구 데이터 전문기업 엔코아 사옥을 방문해 데이터 가공·관리 솔루션 시연을 참관하고 공공데이터의 민간 활용도를 높이기 위한 방안을 논의했다고 밝혔다.

안형준(왼쪽부터 3번째) 국가데이터처장이 26일 데이터 전문기업 엔코아 사옥을 방문해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=국가데이터처] 2026.05.26 jongwon3454@newspim.com

이번 방문은 인공지능 시대의 핵심 기반인 공공데이터 품질관리와 민관협력 거버넌스 고도화를 위해 마련됐다.

엔코아는 약 700개 고객사를 대상으로 1200개 이상의 공공·민간 프로젝트를 수행한 데이터 전문기업이다. 최근에는 단순 데이터 관리를 넘어 AI가 즉시 학습하고 활용할 수 있는 '인공지능 친화적 데이터(AI Ready Data)' 구축을 추진하고 있다.

국가데이터처는 엔코아가 강조해온 AI 도입을 위한 데이터 자산화·구조화 기술이 현재 추진 중인 인공지능 친화적(AI-ready) 속성정보(메타데이터) 구축과 맞닿아 있다고 설명했다.

이날 간담회에서 안 처장과 김주민 엔코아 대표는 AI 도입 실패의 주요 원인이 AI 모델의 성능 부족이 아니라 가공되지 않은 파편화된 데이터에 있다는 데 공감했다.

국가데이터처는 국가 인공지능 전환(AX) 경쟁력을 높이기 위해 부처·기관 간 데이터 칸막이를 허물고 속성정보 체계를 범정부 차원에서 통일할 계획이다.

이를 통해 공공데이터가 필요한 곳에 막힘없이 흐르고 AI가 정확한 맥락을 이해할 수 있는 범국가적 데이터 유통망을 구축한다는 구상이다.

안 처장은 "데이터 품질과 민관협력 거버넌스가 탄탄하게 뒷받침되지 않으면 아무리 뛰어난 AI도 제대로 작동할 수 없다"며 "부처와 기관 사이의 칸막이를 걷어내고 고품질의 공공데이터가 제대로 흐르는 초연결 체계를 만드는 것이 국가데이터처의 최우선 과제"라고 밝혔다.

그러면서 "엔코아와 같은 전문기업의 현장 노하우를 적극 참고해 속성정보와 표준화에 기반한 행정 혁신을 이뤄 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 안 처장은 다음달 1일부터 시행되는 2025년 기준 경제총조사 참여도 당부했다.

그는 "인공지능 전환 시대에 산업생태계 변화를 파악하는 2025년 기준 경제총조사를 다음달 1일부터 시행한다"며 "빠르게 변화하는 산업현장을 정확하게 파악하기 위해 사업체의 적극적인 조사 참여를 부탁드린다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com