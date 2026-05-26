소노바코리아, AI 청각 솔루션 세미나 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 소노바코리아가 청각 전문가를 대상으로 'Sonova AI & 차세대 상담 전략 세미나'를 열고 AI 기반 청각 기술과 상담 전략을 공유했다고 밝혔다.

[이미지=소노바코리아] 'AI & 차세대 상담 전략 세미나' 현장

이번 세미나는 변화하는 청각 케어 시장 환경에 맞춰 사용자 중심 상담 방향성과 AI 기반 청취 솔루션 활용 사례를 소개하기 위해 마련됐다. 행사에는 서울·경기권과 지방 주요 센터 관계자들이 참석했으며, 디지털 마케팅과 전문 상담 역량을 갖춘 청각 전문가들이 참여했다.

최근 청각 케어 시장은 단순 청력 보조를 넘어 사용자의 의사소통과 사회적 교류를 지원하는 방향으로 변화하고 있다. 특히 다양한 소음 환경에서의 말소리 이해와 보청기 착용에 대한 심리적 부담 등 실제 사용자 경험을 반영한 상담 중요성이 커지고 있다.

세미나에는 소노바 그룹 스위스 본사 청각학 리더십 및 교육 부서 소속 스테이시 리치(Stacey Rich)가 연사로 참여했다. 발표는 'Sonova AI: 데이터 기반 신뢰(Data-Driven Trust)'와 '심리적 장벽(Stigma) 극복을 위한 상담 전략'을 주제로 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 AI 기반 청취 기술이 사용자 신뢰 형성과 청취 경험 개선에 미치는 영향이 소개됐다. 특히 포낙의 AI 보청기 '오데오 인피니오 스피어(Audéo Sphere Infinio)'에 적용된 '스피릭 스피치 클래리티(Spheric Speech Clarity)' 기술이 설명됐다. 해당 기술은 AI 사운드 프로세싱 칩 '딥소닉(DEEPSONIC)'을 기반으로 소음과 말소리를 실시간으로 분리해 말소리 이해도를 높이는 기능을 제공한다.

이어진 세션에서는 보청기에 대한 심리적 장벽을 완화하기 위한 상담 접근 방식이 다뤄졌다. 보청기를 단순 보조기기가 아닌 삶의 질과 사회적 참여를 지원하는 도구로 인식하는 상담 방향성과 사용자 중심 상담 사례도 함께 소개됐다.

소노바코리아 관계자는 "AI 기반 청취 기술과 함께 사용자 경험을 고려한 상담 접근 중요성이 커지고 있다"며 "현장에서 활용 가능한 청취 및 상담 인사이트를 지속 공유할 계획"이라고 말했다.

[이미지=소노바코리아] 포낙 AI 보청기 라인업 이미지

whitss@newspim.com