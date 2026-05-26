[6·3 재보선] '군산·김제·부안을' 박지원 "성접대 의혹 사실무근…강경 대응"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박지원 전북 군산·김제·부안을 보궐선거 더불어민주당 후보가 26일 불거진 해외 성접대 의혹에 대해 "사실무근"이라며 강경 대응 방침을 밝혔다.

박 후보는 이날 입장문을 내고 "2018년 6월 법사랑 필리핀 세부 워크숍 참석차 현지를 방문한 것은 사실"이라면서도 "성접대 의혹 등 나머지 주장은 전혀 사실이 아니다"며 의혹을 반박했다.

그러면서 "선거를 앞두고 허위 사실을 유포해 선거를 혼탁하게 만드는 행위에 대해 단호한 법적 조치를 취하겠다"고 강조했다.

박지원 전북 군산·김제·부안을 보궐선거 더불어민주당 후보 [사진=뉴스핌 DB]

앞서 이날 오전 자신을 법무부 산하 단체인 법사랑 전주청소년분과 위원이라고 소개한 A씨는 전북도의회에서 기자회견을 열고 박 후보에 대한 해외 성접대 의혹을 제기했다.

A씨는 "2018년 6월 필리핀 세부 워크숍 당시 박 후보와 또 다른 위원 1명은 공식 일정 후 은밀하게 유흥업소로 향했다"고 주장했다.

이어 "그곳에서 박 후보는 유흥을 즐겼을 뿐만 아니라 여성 성접대를 받았고 그 비용을 지불했다"며 "청소년을 선도하고 법을 수호한다는 단체 이름을 걸고 간 해외에서 유흥업소를 드나들고 성접대를 받은 인물이 어떻게 국민을 대표하는 공직자가 되겠다고 나설 수 있겠냐"며 국민 앞에 석고대죄하라고 요구했다.

jeongwon1026@newspim.com