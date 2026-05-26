[6·3 재보선] '군산·김제·부안을' 박지원 "성접대 의혹 사실무근…강경 대응"

AI 핵심 요약beta
- 박지원 더불어민주당 후보가 26일 해외 성접대 의혹을 사실무근이라며 강경 대응을 밝혔다.
- 박 후보는 2018년 필리핀 세부 법사랑 워크숍 참석만 사실일 뿐 성접대 의혹은 전면 부인했다.
- 법사랑 위원이라고 밝힌 A씨는 박 후보가 세부 유흥업소에서 성접대를 받았다며 국민 앞 사과를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박지원 전북 군산·김제·부안을 보궐선거 더불어민주당 후보가 26일 불거진 해외 성접대 의혹에 대해 "사실무근"이라며 강경 대응 방침을 밝혔다.
박 후보는 이날 입장문을 내고 "2018년 6월 법사랑 필리핀 세부 워크숍 참석차 현지를 방문한 것은 사실"이라면서도 "성접대 의혹 등 나머지 주장은 전혀 사실이 아니다"며 의혹을 반박했다.
그러면서 "선거를 앞두고 허위 사실을 유포해 선거를 혼탁하게 만드는 행위에 대해 단호한 법적 조치를 취하겠다"고 강조했다.
앞서 이날 오전 자신을 법무부 산하 단체인 법사랑 전주청소년분과 위원이라고 소개한 A씨는 전북도의회에서 기자회견을 열고 박 후보에 대한 해외 성접대 의혹을 제기했다.
A씨는 "2018년 6월 필리핀 세부 워크숍 당시 박 후보와 또 다른 위원 1명은 공식 일정 후 은밀하게 유흥업소로 향했다"고 주장했다.
이어 "그곳에서 박 후보는 유흥을 즐겼을 뿐만 아니라 여성 성접대를 받았고 그 비용을 지불했다"며 "청소년을 선도하고 법을 수호한다는 단체 이름을 걸고 간 해외에서 유흥업소를 드나들고 성접대를 받은 인물이 어떻게 국민을 대표하는 공직자가 되겠다고 나설 수 있겠냐"며 국민 앞에 석고대죄하라고 요구했다.
jeongwon1026@newspim.com