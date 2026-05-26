nh농협은행, '사장님 부담 덜어주는 부가세 지원' 이벤트 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'올원사장님+' 고객 대상, 당첨자 최대 100만NH 포인트 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 '올원사장님+' 이용 고객을 대상으로 하는 '사장님 부담 덜어주는 부가세 지원' 이벤트를 6월 25일까지 진행한다고 26일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 '올원사장님+' 이용 고객을 대상으로 하는 '사장님 부담 덜어주는 부가세 지원' 이벤트를 6월 25일까지 진행한다고 26일 발표했다. [사진=NH농협은행]2026.05.26 dedanhi@newspim.com

'올원사장님+'는 소상공인 맞춤형 컨설팅, 사업 매출 분석, 정책 지원금 안내 등의 전문 서비스를 제공하는 플랫폼이다.

이번 이벤트는 '올원사장님+'에 사업장을 등록한 고객을 위한 것으로, 응모 고객 중 선정된 당첨자에게는 최대 100만 NH포인트의 부가세 지원금이 제공된다. 또한, '올원사장님+'에 사업장을 새로 등록한 고객 200명에게는 추첨을 통해 주유권을 증정할 예정이다.

NH농협은행 관계자는 "이번 이벤트는 부가세 납부 시즌에 맞춰 개인사업자의 경제적 부담을 완화하기 위한 조치"라며 "앞으로도 개인사업자 고객에게 유용한 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com