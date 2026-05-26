지역의 자랑이 전국 롤모델로…행안부, 우수·'모두애' 마을기업 14곳 선정

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 지역 자원을 활용해 일자리와 소득을 창출하고 지역 문제 해결에 기여한 '2026년 우수 및 모두애(愛) 마을기업' 14곳을 최종 선정했다고 26일 밝혔다.

마을기업은 지역 주민이 주도적으로 지역 자원과 특성을 활용해 사업을 운영하고, 수익을 다시 지역사회에 환원하는 지역 기반 기업이다. 지역 농산물과 역사·문화, 자연환경, 주민의 경험과 기술 등을 활용해 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

[자료=행안부]

이번에 선정된 곳은 우수 마을기업 9곳과 모두애 마을기업 5곳이다. 우수 마을기업은 공동체성·공공성·지속성·기업성 등을 종합 평가해 지역사회 기여도가 높은 곳을 선정했으며, 모두애 마을기업은 높은 매출과 브랜드 가치, 지속가능성 등 기업 역량이 우수한 곳을 대상으로 뽑았다.

우수 마을기업으로 선정된 인천 옹진군 연평도의 '연평바다살리기'는 지역 대표 수산물인 꽃게와 보리새우 등을 판매하는 동시에 상품성이 떨어져 버려지던 꽃게 부산물을 활용해 꽃게 육수팩과 비스크 소스를 개발한 푸드 업사이클링 모델을 구축했다. 또 정기적인 해양 정화 활동을 통해 폐어구 약 200톤을 수거하는 등 지역 생태 보전에도 힘쓰고 있다.

모두애 마을기업으로 선정된 '한톨'은 지역 토종 마늘을 브랜드화해 생산·유통하는 청년마을기업이다. 최근 3년 평균 매출액 12억8000만원을 기록했으며, 매년 6억원 규모의 지역 마늘을 수매하고 종자 보급과 영농기술 교육도 진행하며 지역 농가와 상생 구조를 구축하고 있다.

이 밖에도 남해 유자, 순천 고들빼기, 제주 뿔소라 등 지역 특산물을 활용한 가공식품 사업과 버려진 천을 활용한 친환경 제품 제작, 도심 속 텃밭 조성 사업 등 다양한 지역 상생형 비즈니스 모델이 선정됐다.

행정안전부는 선정 기업의 경쟁력 강화를 위해 우수 마을기업에는 최대 7000만원, 모두애 마을기업에는 최대 1억원의 사업비를 지원한다. 지원금은 제품 개발과 설비 확충, 홍보·마케팅 등에 활용할 수 있다.

또 단순 재정 지원을 넘어 판로 확대와 홍보 지원도 병행한다. 오는 28~29일 서울 지역 컨벤션센터에서 '2026년 마을기업 제품 품평회'를 열고, 마을기업 약 50개소와 국내 온·오프라인 유통채널 바이어(MD) 20여 명 간 1대1 상담을 진행할 예정이다.

아울러 지난 4월 창간한 소식지 '월간 마을기업'을 통해 마을기업 성장 사례를 소개하며 브랜드 인지도 제고에도 나선다.

이방무 행정안전부 사회연대경제국장은 "마을기업은 주민 간 끈끈한 연대와 협력을 바탕으로 사회연대경제를 꽃피우는 주역"이라며 "이번에 선정된 우수 및 모두애(愛) 마을기업이 지역 곳곳에 활력을 불어넣는 대표 사례로 도약할 수 있도록 제품 경쟁력 강화와 판로 확대, 홍보 등 다방면의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com