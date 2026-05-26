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국민성장펀드 잔여 물량도 완판…은행권은 민원 부담 촉각

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  • 국민성장펀드가 26일 은행권 잔여 물량까지 완판했다.
  • 고위험 1등급에 5년 중도환매 불가라 민원 우려가 나온다.
  • 은행권은 투자위험 설명과 가입 절차를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고위험·5년 환매 불가 요건...내달 11일까지 약정 취소 가능
창구선 설명의무·투자성향 확인 강화...민원·사후관리도 과제

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 국민참여형 국민성장펀드가 판매 이틀째 은행권 영업점 잔여 물량까지 모두 소진되며 흥행에 성공했다. 다만 고위험 투자상품(1등급)인 데다 5년간 중도환매가 불가능한 구조여서 향후 손실 발생 시 은행권의 민원 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

26일 금융위원회에 따르면 지난 22일 오후 5시 기준 국민성장펀드의 은행권 영업점 판매분 가운데 우리은행 6000만원, 기업은행 41억원, 경남은행 20억원의 잔여 물량이 남아 있었다. 그러나 이날 오전 9시 은행 영업점 판매가 재개된 이후 해당 물량은 순차적으로 완판됐다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정부가 추진하는 국민참여형 국민성장펀드 판매가 시작된 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업부에 관련 배너가 설치돼 있다. 국민참여형 국민성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 '국민성장펀드'에 일반 국민도 투자할 수 있도록 만든 상품이다. 이날부터 주요 시중은행들은 국민참여형 국민성장펀드를 순차적으로 판매한다. 2026.05.22 jk31@newspim.com

우리은행은 이날 6000만원 규모 물량이 오전 9시30분쯤 모두 소진됐다. 영업개시 30분 만이다. 기업은행도 41억원 규모 영업점 물량이 오전 10시쯤 완판됐고, 경남은행은 20억원 규모 잔여 물량이 오전 10시40분쯤 모두 판매됐다.

시중은행 한 관계자는 "비대면 물량은 첫날 오전 중 마감됐고 일부 남았던 영업점 판매분은 오늘 영업개시 후 얼마 안돼 곧바로 소진됐다"며 "이른 아침부터 대기하던 고객 중심으로 빠르게 판매됐다"고 말했다. 

앞서 국민성장펀드는 판매 첫날인 지난 22일 주요 은행과 증권사 채널에서 조기 완판되며 흥행에 성공했다. 비대면 채널은 물론 영업점에도 가입 수요가 몰리면서 대부분 은행의 배정 물량이 빠르게 소진됐다.

국민성장펀드는 첨단전략산업 등에 국민이 직접 투자할 수 있도록 설계된 국민참여형 정책펀드다. 정부 주도 상품이라는 상징성과 성장산업 투자 기대감이 맞물리면서 출시 초기부터 투자자 관심이 집중됐다.

문제는 흥행 이후다. 국민성장펀드는 고위험 투자상품 1등급으로 분류된다. 또 5년간 중도환매가 불가능한 구조다. 향후 시장 상황에 따라 수익률이 기대에 미치지 못하거나 손실이 발생할 경우 판매 창구였던 은행으로 민원이 집중될 수 있다.

특히 홍콩 H지수 주가연계증권 ELS 불완전판매 사태 이후 투자상품 판매 과정에서 적합성 원칙과 설명의무 준수 여부가 중요해진 상황이다. 여기에 '정부 주도 정책펀드'라는 이미지가 투자자에게 안정성으로 받아들여질 수 있다는 점도 부담이다.

국민성장펀드는 판매 기간인 다음 달 11일까지 약정 취소가 가능하다. 이에 따라 향후 취소 물량이 다시 풀릴 가능성도 있다.

이에 은행권 창구에서는 강화된 투자자 보호 기준에 따라 상품 설명과 가입 절차에 신중을 기한 것으로 알려졌다. 특히 하루 1회만 가능한 투자성향 진단 결과 고위험 상품 가입 요건을 충족하지 못하면 가입이 어렵다는 점을 사전에 안내하고, 의무 녹취 등 강화된 절차가 적용되면서 고객 한 명이 가입을 마치는 데 1시간 가까이 걸린 것으로 전해졌다.

은행권 관계자는 "국민성장펀드는 5년간 중도환매가 제한되는 구조가 일반 펀드와 가장 큰 차이"라며 "가입 과정에서 투자 위험과 환매 제한, 원금손실 가능성 등을 충분히 안내하는데 중점을 뒀으며, 약정 취소 물량이나 민원 발생 여부는 초기 단계인 만큼 상황을 지켜보고 있다"고 말했다.

romeok@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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