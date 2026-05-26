NH투자증권, IMA 두 번째 상품 출시…기준수익률 연 4%

6월 1일부터 4일까지 청약 예정…총 발행 1200억원 판매 계획

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 26일 종합투자계좌(IMA) 두 번째 상품 'N2 IMA 2호'를 출시한다고 밝혔다.

NH투자증권에 따르면 N2 IMA1 2호는 6월 1일 오전 8시부터 4일 오후 3시까지 모집 예정으로, 만기 2년 3개월에 총 발행 금액은 1200억원이다. 모집 기간 내에 24시간 청약이 가능하며, 휴일인 6월 3일에도 모바일 채널을 통해 청약이 가능하다. 기준수익률은 연 4.0%를 제시하며, 발행일은 오는 6월 5일 예정이다.

[사진=NH투자증권]

IMA는 증권사가 원금 보장을 약정하고 고객 투자금을 인수금융, 기업대출, 회사채 등 기업금융(IB) 자산에 투자해 수익을 내는 상품이다. NH투자증권은 자사가 보유한 국내 최고 수준의 투자은행(IB) 역량과 신용도를 십분 활용해 우량한 중장기 기업 자금조달 시장에 참여함으로써 안정적인 수익 창출을 도모할 계획이다.

특히 이번 2호 상품은 시중금리 변동성이 커진 상황에서도 연 4.0%라는 경쟁력 있는 수익률을 제공하여, 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 대안이 될 것으로 기대된다. 1호 상품이 시장의 뜨거운 관심 속에 성공적으로 안착한 만큼 이번 후속 상품 역시 투자자들의 높은 수요가 예상된다는 설명이다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "1호 상품에 보여주신 고객들의 높은 관심에 부응하고자 당사의 차별화된 자산 소싱 역량을 집약해 2호 상품을 신속하게 준비했다"며 "앞으로도 시장 상황에 맞는 경쟁력 있는 금리와 우량한 기업금융 자산을 연계한 IMA 상품을 지속적으로 공급해 고객의 든든한 자산 증식 파트너가 되겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com