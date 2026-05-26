로킷헬스케어, 하버드 의대 연구진서 신장 재생 효과 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로킷헬스케어가 개발 중인 AI 오멘텀 기반 신장 재생 플랫폼이 하버드 의대 부속 병원 연구진의 전임상 시험을 통해 신장 재생의 유효성과 안전성을 입증받았다고 26일 밝혔다.

하버드 연구팀은 신장 기능의 핵심 지표인 사구체여과율(GFR)을 측정해 오멘텀 패치의 효과를 검증했다. 실험 결과 무세포 시술 대조군은 신장 기능이 완벽하게 붕괴된 반면, 로킷헬스케어의 오멘텀 패치 이식군은 62.5%의 개체에서 신장 기능이 재생 및 유지되는 결과가 나타났다. 오멘텀 패치군의 통계적 유의성(p값)은 0.3945로, 신장 기능 감소가 멈추고 보존·재생됐음이 학술적으로 검증됐다.

회사에 따르면 이번 전임상 시험은 신장 진단 바이오마커 'KIM-1'을 세계 최초로 발견한 세계 신장학계 최고 권위자 조셉 본벤트레 교수가 직접 주도했다. 하버드 연구팀은 "시술 및 이식 절차와 관련하여 단 한 건의 이상반응이나 안전성 문제도 관찰되지 않았다"고 확인했다.

로킷헬스케어 로고. [사진=로킷헬스케어]

오멘텀 패치는 환자 본인의 오멘텀 조직을 AI 및 3D 바이오프린팅 기술과 융합해 활용하기 때문에 면역 거부 반응이 원천적으로 최소화된다. 해당 신장 재생 기술은 한국, 일본, 미국 등 주요 선진국에 특허 등록을 완료해 독점적 기술권을 확보한 상태다.

로킷헬스케어는 하버드 의대의 비임상 데이터와 국내에서 축적한 신장 재생 데이터를 기반으로 올해 하반기부터 세계 최초 신장 재생 파일럿 임상을 진행할 방침이다. 회사는 이미 2022년 국내에서 신장 섬유화 완화 및 안전성 논문을 발표했으며, 올해 하반기에는 만성 신장질환(CKD) 3~4단계 환자를 대상으로 국내 파일럿 임상 수술을 완료할 예정이다. 이후 한국과 미국을 중심으로 대규모 글로벌 인체 임상을 추진하고 상용화에 박차를 가할 계획이다.

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