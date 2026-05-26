중기부, '글로벌비즈니스센터' 입주기업 모집…14개국서 사무공간 제공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해외진출 중소기업 현지 안착 지원

법률·회계·멘토링 프로그램 운영



[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 해외시장 진출을 추진하는 중소·벤처기업을 위한 글로벌 거점 지원이 확대된다. 전 세계 글로벌비즈니스센터(GBC)를 통해 현지 사무공간과 사업화 프로그램 등을 지원하며 해외 안착 지원에 나선다는 방침이다.

중소벤처기업진흥공단은 GBC 입주기업을 모집한다고 26일 밝혔다.

GBC는 중소·벤처기업의 해외 진출을 지원하는 거점이다. 현재 미국과 중국, 베트남, 독일, 일본 등 14개국·22개 주요 도시에 설치돼 운영 중이다. 현지 사무공간 제공부터 사업화 프로그램 지원까지 해외 진출 초기 기업의 안착을 돕는 역할을 맡고 있다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

주요 거점은 ▲미국 워싱턴, 뉴욕, 시카고, 로스앤젤레스(LA) ▲중국 베이징, 상하이, 선전 ▲베트남 호치민, 하노이 ▲일본 도쿄 ▲독일 프랑크푸르트 ▲아랍에미리트(UAE) 두바이 등이다.

입주기업에는 독립 사무공간과 공용 회의실이 제공되며 지원 기간은 최대 3년이다. 현지 임차료는 1년 차 80%, 2년 차 50%까지 지원한다. 비입주기업에도 개방형 공유오피스와 현지 정착 인프라를 제공한다.

법률·회계·노무 분야 전문 상담과 함께 해외시장 특성에 맞춘 프로그램도 운영한다. 뷰티 분야에는 마케팅·팝업스토어 프로그램을, 테크 분야에는 현지 전문기관 협업 투자 프로그램 등을 지원한다.

올해부터는 해외멘토단 연계 프로그램도 새롭게 추진한다. 도시별로 해외 진출 노하우와 현지 규제·정책 분야 전문가를 멘토로 구성해 기업 지원을 강화할 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "GBC는 우리 중소·벤처기업의 글로벌 진출을 돕는 전초기지"라며 "앞으로 GBC가 중소기업의 글로벌 영토 확장을 견인하는 핵심 거점이 될 수 있도록 역할을 강화해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com