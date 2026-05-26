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李대통령 "1500원 돌파 환율, '주가 3배 폭등' 외국인 차익실현 탓"

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  • 이재명 대통령이 26일 국무회의에서 원·달러 환율 1500원 돌파 원인을 외국인 차익실현·환전수요 급증으로 진단했다
  • 구윤철 부총리는 주식 시가총액 4000조 증가로 외국인 110조 매도와 환전이 고환율을 초래했으나 경상수지 흑자 등 기초여건은 건전하다고 보고했다
  • 김용범 정책실장은 고금리·고물가·고환율을 외환위기 전조가 아닌 반도체·AI 호황에 따른 '성공의 비용'이며 정부가 과도한 환율 변동성은 관리하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의
구윤철 "코스피 시총 3배 폭증... 외화 부족 아닌 환전 수요 탓"
李 "주가 안정되면 환율도 진정될 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 26일 최근 미국 달러 대비 원화 환율(원·달러 환율)이 1500원을 돌파한 원인으로 국내 주식시장 급등에 따른 외국인 투자자의 차익실현과 환전수요 급증으로 진단했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 주재한 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의에서 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 최근 외환·주식시장의 수급 불균형 원인을 점검하며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 구윤철 경제부총리와 고환율 현상에 대해 토의하고 있다. 2026.05.26 [사진=KTV]

◆ 시총 4000조 폭증에 외국인 110조 매도... "외환시장 일시적 변동성"

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

이 대통령은 회의에서 구 부총리로부터 재정경제부의 거시경제·물가대응 관련 보고를 받은 뒤 "외환시장 관련해서 환율이 1500원을 넘어섰다"며 "주요 원인 중 하나가 주식시장에서의 외국인 매도, 이들이 자금을 달러로 바꿔 나가는 수요가 꽤 있을 것"이라고 짚었다.

이날 원·달러 환율은 직전 거래일보다 2.2원 하락한 1515원에 개장했으며, 오전 10시45분 기준 1510.20으로 내림세를 보였다. 

이 대통령은 "한국 주식시장이 3배 정도 오르면서 외국인 보유 주식의 평가이익도 3배나 올랐다"며 "외국인 투자자들의 (포트폴리오 내) 한국 비중을 조정하느라 파는 것이냐"고 물었다.

구 부총리는 현 정부 출범 이후 급성장한 자산시장 지표를 제시하며 동의했다. 구 부총리는 "대통령 취임 당시 코스피 시가총액이 2300조 원 수준이었으나 현재 6300조 원 규모로 약 4000조 원이 늘었다"며 "외국인 지분율을 30%만 잡더라도 평가액이 1200조 원이나 불어난 셈"이라고 설명했다.

구 부총리는 이어 "한국 자산의 평가액이 크게 늘어나다 보니 외국인들이 약 110조 원 규모를 매각했고, 이를 달러로 환전하는 과정에서 달러 수요가 증액됐다"며 "이로 인해 일시적으로 외환시장에서 환율이 1500원을 넘어서는 상황이 발생했다"고 보고했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.05.26 [사진=KTV]

이 대통령이 "현재 우리 경제의 경상수지 흑자 폭은 계속 늘어나고 있지 않느냐"고 묻자, 구 부총리는 "올해 1사분기 경상수지 흑자 폭은 현재 738억 달러(111조 원 상당) 정도를 기록 중"이라며 외화 공급 기반 자체는 매우 탄탄함을 확인했다.

이 대통령과 구 부총리는 '경상수지 흑자 폭이 늘어나는 가운데 주가 급등으로 자산 평가가 높아진 외국인 일부가 매각에 나섰고, 그 대금의 환전 수요가 환율을 밀어 올린 가장 결정적인 요인'이라는 점에 의견을 모았다.

이 대통령은 "일정 시기 주가가 안정되면 환율 상승세도 멈출 것"이라고 전망했다.

구 부총리는 "다행인 것은 외국인들의 삼성전자 주식 보유 비율이 떨어지고 있고, 그 물량을 우리 국민들이 사들이고 있다"며 "향후 반도체 시장이 더 좋아지면 우리 국민들이 직접 돈을 버는 이점이 있다"고 강조했다.

이에 이 대통령은 "내가 지난해 9월 27일 뉴욕거래소(NYSE)에 가서 '외국인들이 사기 전에 우리 국민들이 먼저 사야 한다'고 그렇게 강조했는데 너무 늦은 것같다"며 다소 아쉬움을 표하기도 했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.05.26 [사진=KTV]

◆ 김용범 정책실장 "고환율·고물가는 '위기 전조' 아닌 '성공의 비용'"

이 대통령과 구 부총리의 고환율 진단은 김용범 청와대 정책실장이 주장한 '3고(고금리·고물가·고환율) 현상은 성공비용'과 맥락을 같이 한다.

김 실장은 지난 24일 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 '성공의 비용'이라는 글을 올리고 "오늘의 고금리·고물가·고환율 '3고(高)' 현상은 한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용이자 마찰음"이라며 "결코 과거와 같은 외환위기형 징후가 아니다"라고 규정했다.

김 실장은 "올해 한국 경제는 물가 상승분을 포함한 명목성장률이 10%에 육박하는 고성장 국면에 진입하고 있다"며 "반도체와 인공지능(AI) 분야의 기업 실적 폭발이 수출 단가를 끌어올리면서 기업 이익, 임금, 자산 가격이 동반 상승하는 강력한 선순환이 작동 중"이라고 진단했다.

김 실장은 환율 급등에는 "코스피가 급등하면서 외국인 보유 국내 주식 평가액이 과거 1300조 원 수준에서 2600조 원으로 두 배 이상 폭증했다"며 "이 막대한 평가차익을 일부 회수하는 과정에서 발생한 전례 없는 환전 수요가 환율을 일시적으로 밀어 올린 역설적 현상"이라고 분석했다.

다만 정부 차원에서 환율의 과도한 쏠림과 급격한 변동성은 시장 안정 조치 등을 통해 적극적으로 관리해 나갈 방침이라고 밝혔다.

the13ook@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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