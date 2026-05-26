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"비에이치아이, 미국 원전 공급망 진출 가시화…사상 최대 실적 기대" - IM證

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AI 핵심 요약

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  • iM증권은 26일 비에이치아이의 미국 원전 BOP 수주 확대와 사상 최대 실적 달성을 전망했다.
  • 미국·글로벌 원전 및 SMR 시장 확대 속에 비에이치아이는 AP1000 등 주요 프로젝트 수혜가 기대된다고 분석했다.
  • 비에이치아이는 HRSG 등으로 수주잔고를 2조4000억원 수준까지 늘리며 성장 기반을 강화했다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= iM증권은 26일 비에이치아이에 대해 미국 원전 공급망 진출 가능성이 본격화되면서 원전 BOP(보조기기) 관련 수주 확대가 기대된다고 분석했다. 2년 연속 사상 최대 수주 실적을 기록한 가운데 올해는 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 사상 최대 실적 달성이 가능할 것으로 전망했다.

이상헌 iM증권 연구원은 "대미 투자 프로젝트와 웨스팅하우스 AP1000 프로젝트 등에서 비에이치아이와의 협력 가능성이 높아지고 있다"며 "향후 원전 BOP 관련 기자재 수주가 가시화될 것"이라고 밝혔다.

미국 원전 시장 확대 정책이 핵심 배경으로 꼽혔다. 트럼프 행정부는 현재 약 100GW 수준인 원전 발전량을 2050년까지 400GW로 확대하고, 2030년까지 신규 원전 10기 건설을 추진하고 있다.

비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이]

반면 미국은 지난 30년간 신규 원전 건설이 사실상 중단되면서 기자재 제조 및 시공 역량이 약화된 상태다. iM증권은 한국 원전 산업이 보유한 시공 기술력과 공급망 경쟁력이 미국 원전 확대 과정에서 중요한 역할을 할 것으로 분석했다.

특히 웨스팅하우스 AP1000 프로젝트가 주목됐다. 보고서에 따르면 미국 상무부 주도로 AP1000 건설에 약 800억달러 규모 투자가 추진되고 있다. 다만 웨스팅하우스는 주기기와 BOP 제작 등 실질적인 기자재 공급 역량이 부족한 상황으로 평가됐다.

비에이치아이는 과거 미국 보글 3·4호기와 썸머 2·3호기 원전에 복수기 등을 공급한 이력이 있다. 최근 국내에서는 신한울 3·4호기 원전에 격납건물 철판(CLP), 스테인리스 스틸 라이너(SSLW), 격납건물 배관 관통부(CPP), 복수기, 급수가열기, 탈기기 등 주요 BOP 설비를 수주했다.

글로벌 원전 확대에 따른 추가 수주 기대감도 커지고 있다. 이 연구원은 "튀르키예와 베트남, 체코 테멜린 3·4호기, 사우디아라비아, UAE 등에서 내년 이후 원전 BOP 기자재 수주가 확대될 가능성이 높다"고 분석했다.

SMR(소형모듈원전) 시장 확대도 중장기 성장 동력으로 제시됐다. 이 연구원은 "SMR 역시 기존 원전과 동일하게 BOP 설비가 공통 적용된다"며 "향후 SMR 발주가 본격화되면 원전 생태계 전반의 낙수효과가 기대된다"고 설명했다.

비에이치아이는 2024년 HRSG(배열회수보일러) 수주 확대 영향으로 약 1조4800억원 규모 신규 수주를 기록했으며, 2025년에도 약 1조8000억원 수주를 달성했다. 이에 따라 올해 1분기 말 기준 수주잔고는 약 2조4000억원 수준까지 증가했다. 주요 프로젝트에는 한국수력원자력 BOP 사업, 두산에너빌리티 HRSG 공급, 삼성물산 HRSG 프로젝트, 한국지역난방공사 EPC 사업 등이 포함됐다.

 

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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