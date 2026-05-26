원강수 원주시장 후보, '춘천 레고랜드 비밀협약' 공개 요구

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춘천에서 2시간 거리 어린이 놀이시설 설치할 수 없도록 차단

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 원강수 원주시장 후보가 레고랜드 비밀협약 카드를 꺼내 들며 더불어민주당 구자열 후보를 압박하고 나섰다.

원 후보는 26일 원주시청 브리핑룸에서 갖은 기자회견에서 "지난 2018년 12월 체결된 레고랜드 총괄 개발 협약(MDA)이 비공개로 유지된 채 공개되지 않고 있다"며 "언론을 통해 일부 새어 나오는 내용을 들어보면 춘천에서 2시간 거리엔 어린이 놀이시설을 설치할 수 없도록 원천적으로 차단돼 있다"고 주장했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 후보가 춘천 레고랜드 비밀계약 공개를 요구하고 있다. 2026.05.26 onemoregive@newspim.com

이는 춘천에서 1시간 거리에 있는 원주엔 어린이 놀이시설과 같은 레저시설을 만들 수 없다는 것이다. 더욱이 새어 나온 악성 내용에는 최대 100년 동안 이 같은 시설을 만들 수 없는 것이라고 밝혔다.

이어 "구자열 후보는 당시 최문순 도지사의 정무 특보였다. 엄중한 책임의식을 느껴야 하는데도 지난 토론에서 사과는 커녕 책임을 회피하는 발언을 했다"며 "구자열 후보는 이 비밀협약에 대해 직접적이고 상당한 책임이 있다"고 강조했다.

구자열 후보의 도지사 비서실장 임명과 관련해 원 후보는 "구 후보가 최문순 도지사의 최측근 중 최측근이라는 것이 입중된 것"이며 "구 후보는 춘천 레고랜드를 위해 원주를 희생시켜야 했냐"고 반문했다.

그러면서 "레고랜드 비밀협약에 어디까지 개입했고 비밀협약을 공개할 용의가 있는지 밝혀달라"고 요구했다.

onemoregive@newspim.com