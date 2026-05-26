동해해경, 배터리 방전으로 표류 중인 모터보트 구조

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해양경찰서는 삼척 맹방해수욕장 인근 2km 해상에서 배터리 방전으로 표류하고 있던 모터보트 탑승자 1명을 안전하게 구조했다고 26일 밝혔다.

모터보트를 예인하고 있는 동해해경 삼척파출소 연안구조정.[사진=동해해양경찰서] 2026.05.26 onemoregive@newspim.com

해양경찰은 지난 25일 오전 9시 50분쯤 모터보트 운전자 A씨(60대)로부터 "배터리 방전으로 보트가 표류하고 있다"는 신고를 접수했다.

신고를 접수 한 동해해경은 즉시 경비함정과 삼척파출소의 연안구조정을 현장으로 급파했다. 현장에 도착한 구조세력은 모터보트를 삼척항으로 안전하게 예인했다. A씨는 구명조끼를 착용하고 있었으며 건강 상태는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

동해해경 관계자는 "해양레저 활동 시 반드시 구명조끼를 착용하고, 출항 전 장비 점검을 철저히 해 안전사고를 예방해달라"고 당부하며, "앞으로도 신속한 구조 활동으로 국민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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