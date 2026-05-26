한민수 "전북대 정청래 집단 유세 방해는 백색테러...김관영 입장 밝혀야"

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배후 수사 촉구…김관영 후보에 입장 표명 요구

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한민수 더불어민주당 대변인은 26일 전북에서 발생한 정청래 대표를 향한 집단적 유세 방해와 위해 시도에 대해 "엄연한 '백색테러'"라며 엄정한 수사를 촉구했다.

한 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "어제(25일) 전북대학교 구정문에서 정청래 당대표를 향한 집단적 유세 방해와 위해 시도가 있었다"며 "경찰과 경호관들이 제지하지 않았더라면 일촉즉발의 상황이 발생할 수 있었던 엄연한 '백색테러'였다"고 밝혔다.

한민수 더불어민주당 의원이 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "공직선거법상 선거운동을 폭행·협박 기타 어떠한 방법으로든지 방해할 경우 '선거사범'으로 분류돼 처벌받는다"며 "특히 어제 발생한 상황은 정청래 대표의 동선을 따라 15명에서 20명 가량의 조직이 집단적 접근을 한 바 있고, 시위 형태가 계속되었다는 점에서 문제가 더 심각하다"고 지적했다.

이어 "전주덕진경찰서는 어제 저녁 공직선거법 위반 등의 혐의로 기습 시위 가담자 중 2명의 신원을 특정해 입건했다고 밝혔다"며 "선거운동 방해 행위에 대한 신속한 수사를 촉구하며 이에 대한 배후까지도 명명백백하게 밝혀내야 할 것"이라고 강조했다.

한 대변인은 또 "김관영 후보에게 묻는다"며 "어제 전북대학교 유세 현장에서 발생한 정청래 대표에 대한 '백색테러' 상황을 사전에 알았는지, 해당 사태에 대한 김관영 후보의 입장을 밝히라"고 요구했다.

그러면서 "정치 혐오를 조장하고, 선거 질서를 훼손하는 반민주적 행위에 대한 김관영 후보의 입장을 요구한다"고 덧붙였다.

seo00@newspim.com