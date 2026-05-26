[탱크데이 파문] 신세계 "마케팅 고의성 근거 확인 못해"…관련자 전원 직무배제

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지난 19일부터 일주일간 내부 조사 진행...직원 3명, 휴대폰 제출 거부

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹은 26일 스타벅스코리아 '5·18 탱크데이' 마케팅과 관련한 내부 조사 결과, 임직원들의 고의성을 입증할 명확한 근거는 확인하지 못했다고 밝혔다.

전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장(사진 왼쪽부터 두 번째)은 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 진상조사 결과를 발표하며 "이는 해당 임직원들이 휴대폰 제출을 거부하는 등 회사 차원 조사에 법적 절차적 한계가 제약 요건으로 작용한 영향도 있다"고 밝혔다. [사진=남라다 기자]

이날 신세계그룹이 공개한 조사 결과에 따르면 '탱크데이' 네이밍을 제안한 직원 등 스타벅스코리아 커머스팀 소속 직원 3명은 휴대폰 제출을 거부했다. 또 사내 메신저 대화 기록이 서버에 일주일만 저장되는 구조 탓에 초기 기획 단계에서 오간 대화 상당 부분도 확인하지 못했다.

내부 조사는 지난 19일부터 일주일 간 진행됐다. 관련 직원들은 조사 과정에서 "기존 홍보 문구였던 '가방에 쏙'과 라임을 맞추는 데 급급했다", "인공지능(AI)에 물어봤다", "5·18은 생각조차 못했다"는 취지로 진술하며 고의성을 부인한 것으로 파악됐다.

전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 이날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 기자간담회에서 "회사 차원의 조사 과정에서 법적·절차적 제약이 있었다"며 "휴대폰 제출 거부 등이 조사에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

이어 "그룹은 사안의 엄중성을 고려해 이번 마케팅에 관여한 직원 5명을 전원 직무배제하고 대표와 담당 임원을 해임 조치했다"며 "향후 진행될 경찰 조사에도 적극 협조할 예정"이라고 말했다.

신세계그룹은 향후 경찰 조사에서 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 고의성이 확인될 경우 해당 임직원에 대한 징계는 물론 민·형사상 책임까지 묻겠다는 방침이다.

전 부사장은 "그룹 최고경영진 누구라도 이번 사안과 관련해 부적절한 개입이나 의도가 확인될 경우 지위고하를 막론하고 엄중히 책임을 물을 예정"이라고 강조했다.

회사 측은 온라인상에서 제기된 일부 의혹에 대해서는 사실과 다르다고 선을 그었다. 전 부사장은 "'탱크 텀블러' 명칭은 실제 물탱크 디자인에서 유래한 것이며, 503㎖ 용량 역시 기존 17온즈(oz)를 환산한 수치로, 특정인의 수인번호를 암시하는 것은 아닌 것으로 확인됐다"고 의혹을 일축했다. 이어 "4월 16일 출시와 21% 할인율 역시 세월호 참사일이나 5·18 집단 발포일과는 무관하다"고 해명했다.

nrd@newspim.com