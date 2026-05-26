전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[기자수첩] '차량 2부제' 두달…불편함만 남겼다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 중동전쟁 여파에 따른 에너지 절감을 위해 3월 25일 이후 공공기관 차량 5부제·2부제를 63일째 시행했다.
  • 예외 사례가 많아 30페이지 넘는 Q&A까지 배포했으나 기준이 모호해지고, 주관 부처조차 2부제를 제대로 지키지 못해 정책 신뢰도가 떨어졌다.
  • 전체 승용차의 약 3.4%만 줄이는 효과에 그쳐 실효성이 낮다는 비판 속에, 일률적 통제보다 기관·지역 특성을 반영한 대안 마련 필요성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차량 2부제 장기화에 관가 피로감 누적
예외 기준 30쪽 넘어 현장 혼선·형평성 논란
전체승용차 3% 제한 그쳐 절감 실효성 의문

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 공공기관 차량 2부제 시행이 두 달 가까이 이어지며 관가에 피로감이 누적되고 있다. 에너지 절감을 목적으로 시작된 정책이지만 오히려 불편과 혼선이 커지는 상황이다.

공공부문 차량 운행 제한은 지난 3월 25일 5부제로 시작된 뒤 4월 8일부터 2부제로 강화됐다. 중동전쟁 여파로 국제유가와 석유 수급 불안 우려가 커지자 정부가 공공부문부터 에너지 절감에 나서겠다며 시행한 조치다. 5부제와 2부제를 합친 시행 기간은 어느덧 63일째다.

김하영 경제부 기자

정부는 '에너지 절약'과 '공공부문 선도'를 명분으로 차량 운행 제한을 시행했다. 문제는 시간이 지날수록 정책의 명분보다 혼선만 더 부각되고 있다는 점이다. 자율적인 참여를 이끌기보다 일률적인 통제로 운영되다 보니 정책 효과도 불분명해지고 지속성도 떨어질 수밖에 없는 것이다.

특히 모든 공무원에게 일률적인 기준을 적용하다 보니 곳곳에서 예외 사례가 발생하고 있다. 출장과 외부 일정이 잦은 장·차관이나 고위 공무원, 현장 업무가 많은 공무원은 차량 이용이 필수적이다. 회의와 긴급 대응이 수시로 발생하는 업무 특성상 이동 자체가 업무의 일부인 경우도 적지 않다. 결국 업무 수행을 위해 불가피하게 차량을 이용해야 하는 사례가 생길 수밖에 없는 것이다. 이처럼 모든 공무원의 차량 운행을 제한하는 정책은 사실상 불가능에 가깝다.

정책 시행 초기 기후에너지환경부는 이러한 예외 사항을 정리한 30페이지가 넘는 질의응답(Q&A) 자료를 배포했다. 출장자, 당직자, 민간 근로자, 임산부, 관용차량 이용 등 세부 예외 기준을 담은 자료였다. 하지만 예외 사항이 많아질수록 정책의 기준은 더 모호해졌다. 적용 대상과 예외 범위를 일일이 따져야 하는 구조가 되면서 정책 기준을 직관적으로 알기 어려워진 것이다.

가장 큰 문제는 정책 신뢰도다. 정책 주관 부처인 기후부에서 차량 2부제 위반 사례가 포착되면서 정책 실효성에 대한 의문이 커지고 있다. 지난 13일 <뉴스핌> 취재 결과 기후부 내부 주차장 한쪽 라인에는 30대 중 9대가 홀수 차량이었다. 비율로 따지면 약 10대 중 3대 정도의 차량이 2부제를 지키지 않고 있었다. 주관 부처도 일관되게 이행하지 못하는 정책을 국민들이 공감하기는 쉽지 않을 것이다.

또한 타지에서 중앙부처로 출퇴근하는 공무원들의 불만도 크다. 출퇴근 시간 증가와 교통 불편은 고스란히 개인 부담으로 돌아간다. 부처 한 공무원은 "저는 대전에서 출퇴근하는데, 이런 경우엔 어쩔 수 없이 대중교통을 이용해야 한다"며 "공무원만 차를 덜 타면 에너지가 절감되는지는 잘 모르겠다"고 토로했다.

정책의 실효성 문제도 계속해서 대두되고 있다. 승용차 2부제 적용 공공부문 차량은 약 150만대 규모다. 이 가운데 해당 날짜에 운행이 제한되는 차량은 절반 수준인 약 75만대다. 이는 우리나라 전체 승용차(약 2200만대)의 약 3.4%에 해당하는 규모다. 공공기관이 100% 가까이 동참한다고 가정해도 전체 승용차 운행의 3% 안팎을 줄이는 효과에 머무는 셈이다.

'에너지 절약'과 '공공부문 선도'라는 정책의 명분은 긍정적이다. 다만 지금과 같은 보여주기식 차량 통제만으로는 지속 가능한 절감 정책이 되기 어렵다. 이제는 일률적 제한보다 실제 에너지 절감 효과를 검증하고, 기관별·지역별 특성을 반영한 현실적인 대안을 고민해야 할 시점이다.

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동