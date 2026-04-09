4월 등산사고 급증…실족·조난 주의해야

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 9일 등산 안전사고 예방을 당부했다.
- 2024년 등산사고 9172건 발생, 4월 947건으로 증가했다.
- 실족이 29%로最多, 지정로 이용과 사전준비를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 9일 따뜻한 날씨로 야외활동이 늘어나는 4월을 맞아 등산 시 안전사고 예방에 각별한 주의를 당부했다.
최근 조사에 따르면 등산은 헬스, 종교활동, 요가·필라테스, 골프에 이어 국민이 즐겨하는 주요 여가활동 중 하나로 꼽힐 만큼 참여 인구가 많은 활동이다.
행안부에 따르면 2024년 한 해 동안 발생한 등산사고는 총 9172건으로, 이로 인해 2509명의 인명피해가 발생했다. 특히 4월은 전월 대비 사고 건수가 가장 크게 증가하는 시기로, 총 947건의 사고가 발생해 183명이 사망하거나 부상을 입은 것으로 나타났다.
사고 원인으로는 발을 헛디디거나 다리가 풀리며 발생하는 '실족'이 2,657건(29%)으로 가장 많았다. 이어 지정된 등산로를 벗어나 길을 잃는 '조난사고'가 1,906건(21%), 무리한 산행 등으로 인한 '신체질환'이 1272건(14%) 순으로 집계됐다.
행안부는 안전한 산행을 위해 사전 준비와 기본 수칙 준수를 강조했다. 산행 전에는 소요시간과 대피소 위치, 날씨 등을 미리 확인하고, 가까운 야산이라도 주변 사람에게 목적지를 알리는 것이 필요하다.
또한 가벼운 스트레칭으로 몸을 풀고 자신의 체력에 맞는 등산로를 선택해야 하며, 산행 중 무리가 느껴질 경우 즉시 하산해야 한다. 특히 평소 등산을 자주 하지 않는 경우에는 단독 산행을 피하고 일행과 함께하는 것이 권장된다.
지정된 등산로 이용도 필수다. 샛길이나 출입이 통제된 위험·금지구역에 들어갈 경우 사고 위험이 크게 높아진다. 길을 잃었을 경우에는 무리하게 이동하기보다 왔던 길로 되돌아가고, 119 구조 요청 시 산악위치표지판이나 국가지점번호를 활용해 위치를 정확히 알리는 것이 중요하다.
아울러 4월은 일교차가 큰 시기인 만큼 여벌의 옷이나 보온용품을 준비해 체온 유지에도 신경 써야 한다.
하종목 행정안전부 예방정책국장은 "4월은 새순이 돋고 야생화가 피면서 평소 익숙한 산이라도 길을 잃기 쉬운 만큼, 반드시 지정된 등산로를 이용해 안전하게 산행을 즐기시길 바란다"고 당부했다.
abc123@newspim.com