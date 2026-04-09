지난해 가계 여윳돈 270조원 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 9일 발표한 자료에 따르면 지난해 가계의 여유자금이 270조원에 육박하며 전년보다 크게 증가했다.
- 가계는 여유자금을 주식과 펀드 등 금융상품에 운용했으며 지분증권 투자액이 42조원에서 106조원으로 두 배 이상 늘었다.
- 기업과 정부는 자금 부족으로 조달 규모를 조정했으며 정부는 국채 발행을 127조원으로 두 배 이상 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 지난해 가계의 여유자금이 270조원에 육박하며 전년보다 크게 증가했다. 가계는 이를 주식, 펀드 등 금융상품에 운용했고 기업과 정부는 자금 부족분을 메우기 위해 조달 규모를 조정했다.
한국은행이 9일 발표한 '2025년 자금순환(잠정)' 자료에 따르면 지난해 국내 부문의 순자금운용 규모는 158조 2000억원을 기록했다. 이는 전년 대비 40조원 이상 확대된 수치다. 순자금운용은 자금운용액에서 조달액을 뺀 값으로, 여유자금이 다른 부문에 공급되었음을 뜻한다.
가계와 비영리단체의 순자금운용 규모는 269조 7000억원으로 전년 대비 확대되며 2009년 통계편제 이후 최대치를 기록했다. 이는 소득 증가율(3.5%)이 지출 증가율(2.2%)을 웃돌고, 아파트 신규 입주 물량 감소 등이 복합적으로 작용한 결과다.
자금운용액은 342조 4000억원으로 크게 늘었고 특히 지분증권과 투자펀드 운용액은 전년 42조 2000억원에서 106조 2000억원으로 두 배 이상 증가했다. 보험·연금 준비금도 87조 1000억원으로 자산 운용의 핵심 역할을 했다. 반면 자금조달은 금융기관 차입 증가로 72조 7000억원을 기록했다.
비금융법인(기업)의 순자금조달 규모는 77조 5000억원에서 34조 2000억원으로 축소됐다. 상장사 당기순이익은 142조 6000억원으로 증가했지만 대내외 불확실성으로 민간 건설투자 등 전반적인 투자가 둔화된 영향이다.
자금조달액은 247조 4000억원으로 늘었으나 금융기관 예치금과 주식 투자 등 자금운용액이 213조 2000억원으로 확대되며 순조달이 줄었다. 자금조달은 채권(37조 2000억원)과 주식(39조 1000억원) 발행 중심으로 이뤄졌다.
일반정부는 순자금조달 규모가 52조 6000억원으로 전년 대비 확대되며 통계편제 이후 최대치를 기록했다. 재정 지출이 수입을 웃돌면서 국채 발행 규모를 전년(52조 7000억원) 대비 127조원으로 두 배 이상 늘린 것이 주요 원인이다. 지분증권 및 투자펀드 운용액은 104조 1000억원으로 증가했다.
국외부문은 순자금조달 규모가 158조 2000억원을 기록하며 전년(116조 6000억원) 보다 확대됐다. 지난해 경상수지 흑자 규모가 1231억 달러로 늘어난 가운데 거주자의 해외 주식 투자가 163조 4000억원에 달하며 자금조달액(284조 4000억원)을 끌어올린 것이 주요 요인이다.
지난해 말 국내 비금융부문의 금융자산 잔액은 1경 3986조 1000억원, 금융부채는 8101조 2000억원으로 순금융자산은 5884조 9000억원을 기록했다. 금융자산 대비 부채 배율은 1.73배로 전년보다 상승하며 재무 건전성이 개선됐다.
가계 및 비영리단체의 금융자산/부채 배율은 2.54배로 전년(2.31배) 대비 상승했다. 가계 금융자산은 6201조 9000억원으로 예금 등(43.2%)의 비중이 가장 높았으며 주식·투자펀드 비중은 전년 20.3%에서 26.5%로 확대됐다. 부채는 대출금이 93.8%로 대부분을 차지했다.
eoyn2@newspim.com