李대통령 "가짜뉴스·모욕 댓글 엄벌 마땅"…세월호·이태원 참사 희생자 모욕 50대 구속

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 30일 세월호·이태원 참사 유가족 모욕 50대 남성 구속에 "엄벌 마땅하다"고 강조했다.
- A씨는 2021년부터 2024년까지 허위 주장과 유가족 비방 게시물 70여 개를 올린 혐의를 받았다.
- 경찰은 가짜뉴스·2차 가해 댓글에 전담팀으로 엄정 대응하며 23개 게시글 수사한다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 세월호와 이태원 참사 희생자 및 유가족을 모욕한 50대 남성이 구속된 것과 관련해 "인면수심의 가짜뉴스, 모욕적 댓글은 엄벌해 마땅하다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 경찰청 국가수사본부가 세월호·이태원 참사 피해자와 유가족들을 대상으로 허위 사실을 유포해 명예를 훼손한 50대 남성 A씨를 구속했다는 언론 보도를 공유하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "향후에도 가짜뉴스나 2차 가해 댓글 등에는 경찰 전담팀이 엄정하게 대응할 것"이라고 힘줘 말했다.
A씨는 2021년부터 2024년까지 국내외 플랫폼 등을 이용해 세월호와 이태원 참사와 관련한 허위 주장과 유가족 비방 게시물 70여 개를 게시한 혐의를 받고 있다.
특히 유가족 사진을 유포하면서 "세월호 유가족이 이태원 유가족으로 재활용됐다"라는 모욕을 한 것으로 확인됐다.
경찰은 앞서 올해 1월에도 이태원 참사와 관련해 '마약 테러', '시신은 리얼돌'이라는 허위 사실이 담긴 영상과 게시물을 유포한 60대 남성을 구속했다.
경찰은 또 최근 세월호 참사 12주기 추모 기간 중에도 온라인에서 발생한 2차 가해 게시글 중 범죄 혐의가 있는 23개를 파악해 수사하고 있다.
the13ook@newspim.com