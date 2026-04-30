포스코퓨처엠 1Q 영업익 177억…'배터리·소재' 활약에 흑자 전환

AI 핵심 요약beta
- 포스코퓨처엠이 30일 1분기 영업이익 흑자 전환을 발표했다.
- 고부가 양극재 판매 확대와 기초소재 수익성 개선으로 실적을 끌어올렸다.
- LFP 양극재와 인조흑연 음극재 투자로 차세대 소재 시장 선점을 추진한다.
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설비 효율화 이룬 기초소재 부문이 전체 수익성 견인
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 포스코퓨처엠이 고부가 양극재 판매 확대와 기초소재 부문의 수익성 개선에 힘입어 1분기 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 향후 리튬·인산·철(LFP) 양극재와 인조흑연 음극재 등 차세대 소재 시장 선점을 위한 선제적 투자를 통해 실적 반등 가속화에 나설 방침이다.
포스코퓨처엠은 연결 기준 올해 1분기 매출 7575억 원, 영업이익 177억 원을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 10.4% 줄었으나 영업이익은 3.2% 늘어났다. 당기순이익은 87.2% 감소한 63억 원으로 집계됐다.
배터리소재 사업은 고부가 제품인 NCA와 N87 양극재의 공급량 증가 덕분에 전 분기 대비 매출이 두 배 이상 급등하며 실적 회복을 이끌었다. 1분기 매출 4336억 원을 달성한 배터리소재 부문은 전 분기 612억 원에 달했던 영업손실 폭을 11억 원까지 대폭 줄이며 수익성을 방어했다. 기초소재 사업 역시 매출 3239억 원, 영업이익 188억 원을 거두며 힘을 보탰는데, 이는 라임 설비의 가동률 상승과 플랜트 공사 확대가 긍정적인 영향을 미친 결과로 분석된다.
향후 포스코퓨처엠은 에너지저장장치(ESS), 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 다변화되는 배터리 수요에 맞춰 포트폴리오를 확장할 계획이다.
LFP 양극재의 경우 올해 말부터 기존 포항 공장 라인을 활용해 고객사 요구에 대응하고, 2027년 양산을 목표로 하는 전용 공장을 오는 5월 착공한다. 음극재 분야에서는 1조 원 규모의 수주를 기반으로 베트남 생산 거점 확보를 추진하며, 전고체 배터리 기술 기업인 미국 팩토리얼 등 글로벌 파트너사들과의 협력을 통해 차세대 소재 시장 지배력을 강화할 예정이다.
포스코퓨처엠 관계자는 "시장 수요 적시 대응과 미래 성장 투자를 병행해 중장기 실적 회복과 지속 성장을 본격 추진할 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com