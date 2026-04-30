혼다코리아, 쿠로미 협업 몽키125 액세서리 출시

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 30일 산리오 쿠로미와 협업한 몽키125 사이드 탱크 패널을 출시했다.
- 모든 연식 몽키125에 장착 가능하며 듀라비오 소재로 내구성과 선명한 쿠로미 그래픽을 구현했다.
- 가격은 35만6400원으로 국내 27개 한정 수량이며 공식 딜러에서 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 혼다코리아가 산리오 캐릭터 '쿠로미'와 협업한 몽키125 전용 사이드 탱크 패널 액세서리를 30일 출시했다.
이 제품은 모든 연식의 몽키125에 장착 가능한 정품 액세서리다. 인몰드 성형 기술과 그라비어 인쇄 공정으로 제작됐으며, 패널 배경에는 혼다의 상징인 레드 컬러가 적용됐다. 좌우 사이드에는 서로 다른 표정의 쿠로미 그래픽이 새겨져 있다.
제품은 바이오 기반 엔지니어링 플라스틱 듀라비오로 만들어졌다. 우수한 표면 내구성과 컬러 유지력을 갖춘 소재로, 높은 투명도로 선명한 색상과 섬세한 디테일을 표현했다.
가격은 35만6400원(부가세 포함)이며, 국내 27개 한정 수량으로 판매된다. 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러 및 판매점을 통해 구매할 수 있다.
몽키125는 약 60년 역사의 모델로, 초기 디자인을 현대적으로 재해석한 스타일이 특징이다. 124cc 공랭식 단기통 엔진과 5단 매뉴얼 트랜스미션을 탑재했으며, 최고 출력 9.4ps/6750rpm, 최대 토크 1.1kg·m/5500rpm을 낸다. 유로 5+ 환경규제를 만족하면서 60km/h 정속 주행 시 연비는 70.5km/L다.
y2kid@newspim.com