[6·3 재보선] 국민의힘, 정진석·이진숙·박민식 등 총 25명 공천 신청

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 30일 6.3 재보궐선거 후보자 공천 신청 접수를 마감한 결과 총 25명이 신청했다.
- 충남 공주시·부여군·청양군에 7명, 경기 하남시갑에 6명이 신청해 지역별로 경쟁이 예상된다.
- 공관위는 5월 1일부터 면접 심사를 시행한 후 최종 후보자를 확정할 예정이다.
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5월 1일부터 면접 돌입
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 6.3 국회의원 재보궐선거 공천관리위원회는 30일 후보자 공천 신청 접수를 마감한 결과 총 25명이 신청했다고 밝혔다.
충남 공주시·부여군·청양군과 경기 하남시갑에는 각각 7명과 6명이 신청해 치열한 경쟁을 예고했다.
부산 북구갑에는 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 전 KBS 기자 2명이 신청했다.
대구 달성군에는 엄기연 키욘(Kyon) 대표와 이진숙 전 방송통신위원회 위원장 2명이 신청했다.
인천 연수구갑에는 정승연 인하대 국제통상학과 교수와 비공개 1명, 총 2명이 신청했다.
광주 광산구을에는 안태욱 전 국민의힘 광주광역시당위원장이 홀로 신청했다.
울산 남구갑에는 김준교 AI 스타트업 연구소장, 김태규 전 방송통신위원회 부위원장, 이정훈 남구의회 의원, 최건 변호사 4명이 신청했다.
경기 하남시갑에는 김황식 전 하남시장, 김기윤 변호사, 유성근 전 국회의원, 이용 전 국회의원, 정동희 작가와 비공개 1명, 총 6명이 신청했다.
충남 공주시·부여군·청양군에는 김혁종 전 충남지사 비서실장, 소정임 국민의힘 재정위원회 부위원장, 오병주 전 국무총리실 차관, 윤민아 전 국무총리실 소통메시지 사무관, 윤용근 국민의힘 미디어대변인, 이충희 전 국회의장 정무비서관, 정진석 전 대통령 비서실장 총 7명이 신청했다.
제주 서귀포시에는 고기철 전 제주경찰청장이 홀로 신청했다. 추가 공모를 받은 인천 계양을에는 비공개 1명이 신청했다.
국민의힘 공관위는 오는 5월 1일부터 신청자들을 대상으로 면접 심사를 시행할 예정이다. 이후 서류 및 면접 결과를 종합적으로 검토해 최종 후보자를 확정한다.
kimsh@newspim.com