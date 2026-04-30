울진군, 대용량 원자력 수소 생산 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 울진군이 28일 서울에서 원자력 수소산업 진흥협의회 총회를 열었다.
- 운영 계획 확정과 4개 분과 확대를 논의했다.
- 전문가 그룹 위원회서 수소 생산 경제성 방안을 토론했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '원자력 수소 국가산단'의 성공적 조성을 위한 울진군의 '수소 에너지 허브' 구축에 속도가 붙고 있다.
30일 울진군에 따르면 군(郡)은 지난 28일 서울 포 포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울역에서 '2026년 원자력 수소산업 진흥협의회'와 '울진 원자력 대용량 수소 생산 활성화 구축 전략 수립 전문가 그룹 위원회' 정기 총회를 잇따라 열고 대용량 원자력 수소 생산 산업 본격 추진에 박차를 가하고 있다.
이날 오전에 열린 진흥협의회는 원자력 기반 청정 수소 산업 육성을 위한 정책 협의체이다. 삼성물산, GS건설 등 32개의 회원사가 참여하고 있다.
이들 정책협의회는 2026년 진흥협의회의 운영 계획을 확정하고 회장사 선임안을 심의했다. 특히 기존 생산·인프라·산업 육성 3개 분과에서 정책 및 제도 발굴 기능 강화를 위해 정책 제도 분과를 추가해 4개 분과로 확대 개편하기로 뜻을 모았다.
이어 오후에 진행된 전문가 그룹 위원회는 울진 원자력 수소 국가산단의 조속한 기반 구축과 원전 활용 청정 수소 생산의 경제성 확보를 위해 산업계·학계·연구기관 전문가 25명으로 구성된 싱크탱크이다.
이날 회의에서는 2026년 운영 계획을 논의하고 분과별 연구 과제에 대한 역할 분담과 원자력 기반 청정 수소 생산의 경제성 확보 방안을 주제로 토론을 펼쳤다.
울진군 관계자는 "울진군 원자력 수소 국가산단의 성공적인 조성을 위해 진흥협의회와 전문가 그룹 위원회에서 도출된 결과가 실질적인 결과물로 이어질 수 있도록 군의 역량을 집중하겠다"고 말했다.
이번 총회를 시작으로 진흥협의회와 전문가 그룹 위원회는 오는 12월까지 각각 6차례의 회의를 거쳐 원자력 수소 산업 발전을 위한 전략 보고서를 도출할 예정이다.
nulcheon@newspim.com