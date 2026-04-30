뉴욕증시 개장 전 특징주...일라이릴리·알파벳·아마존·퀄컴↑ VS 메타·MS·에퀴닉스↓

AI 핵심 요약beta
- 30일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 기업 실적에 따라 종목별 주가가 엇갈렸다.
- 알파벳, 일라이 릴리, 퀄컴 등은 호실적으로 상승한 반면 메타는 AI 투자 부담으로 급락했다.
- 포드, KLA, 에퀴닉스 등도 보수적 가이던스로 약세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 30일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업들의 실적 발표에 따라 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.
인공지능(AI)과 클라우드, 반도체, 산업재, 헬스케어 일부 종목은 호실적에 힘입어 상승한 반면, AI 투자 비용 부담과 보수적인 가이던스가 부각된 일부 기술주·자동차·데이터센터 종목은 약세를 보였다.
특히 알파벳(GOOGL)과 일라이 릴리(LLY), 퀄컴(QCOM), 캐터필러(CAT)는 예상치를 웃도는 실적에 강세를 보였고, 메타 플랫폼스(META)는 대규모 AI 투자 부담 우려에 큰 폭 하락했다.
▷ 상승 종목
◆ 일라이 릴리(LLY)
제약사 일라이 릴리는 개장 전 거래에서 8% 가까이 상승했다.
비만 치료제 젭바운드와 당뇨병 치료제 마운자로를 앞세워 1분기 매출과 순이익이 모두 시장 예상을 크게 웃돌았다. 회사는 올해 매출 전망도 기존 800억~830억달러에서 820억~850억달러로 상향 조정했다.
◆ 알파벳(GOOGL)
구글 모회사 알파벳은 7.4% 상승했다.
회사의 1분기 매출은 1099억달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 1072억달러를 웃돌았다. 구글 클라우드 매출은 전년 대비 63% 증가한 200억2000만달러를 기록해 스트리트어카운트 예상치 180억5000만달러를 크게 상회했다.
◆ 로열 캐리비안(RCL)
크루즈 업체 로열 캐리비안은 7% 상승했다. 1분기 조정 주당순이익(EPS)은 3.60달러로 팩트셋 예상치 3.20달러를 웃돌았다. 매출은 44억5000만달러로 예상치 44억6000만달러를 소폭 밑돌았고, 연간 EPS 가이던스 상단은 낮췄다.
◆ 캐터필러(CAT)
건설장비 업체 캐터필러는 4.5% 상승했다. 1분기 조정 EPS는 5.54달러, 매출은 174억2000만달러를 기록했다. 이는 시장 예상치인 EPS 4.62달러, 매출 166억1000만달러를 모두 웃도는 수준이다.
◆ 아마존(AMZN)
아마존은 3% 상승했다. 1분기 EPS는 2.78달러, 매출은 1815억2000만달러로 집계됐다. LSEG 예상치인 EPS 1.64달러, 매출 1773억달러를 모두 상회했다.
◆ 머크(MRK)
제약사 머크는 3.4% 올랐다. 암 면역치료제 키트루다 수요가 견조하게 이어지면서 1분기 실적이 예상치를 웃돌았다. 조정 기준 주당 1.28달러 손실을 기록했지만, 시장 예상치였던 주당 1.51달러 손실보다 양호했다. 매출도 162억9000만달러로 예상치 158억2000만달러를 웃돌았다.
◆ 퀄컴(QCOM)
반도체 업체 퀄컴은 11% 급등했다. 회계연도 2분기 조정 EPS가 2.65달러로 LSEG 예상치 2.56달러를 웃돌았다.
◆ 카바나(CVNA)
온라인 중고차 플랫폼 카바나는 10% 넘게 상승했다.
회사는 2분기 소매 판매 대수와 조정 EBITDA가 전 분기 대비 증가하며 두 지표 모두 사상 최대치를 기록할 것으로 전망했다. 1분기 소매 판매 대수는 18만7393대로 스트리트어카운트 예상치 18만2394대를 웃돌았다.
◆ 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)
멕시칸 음식 체인 치폴레는 4% 넘게 상승했다. 1분기 동일 매장 매출이 0.5% 증가했다. 시장에서는 0.7% 감소를 예상했지만, 실제 실적은 이를 웃돌았다.
◆ 스프라우츠 파머스 마켓(SFM)
고급 식료품 체인 스프라우츠 파머스 마켓은 3% 상승했다. 1분기 EPS와 매출이 팩트셋 예상치를 웃돌았고, 올해 EPS 전망도 기존 5.28~5.44달러에서 5.32~5.48달러로 상향했다.
◆ 윈덤 호텔스 앤 리조트(WH)
호텔 업체 윈덤 호텔스 앤 리조트는 2% 넘게 상승했다. 1분기 조정 EPS는 96센트, 매출은 3억2700만달러로 집계됐다. 팩트셋 예상치인 EPS 86센트, 매출 3억2200만달러를 모두 웃돌았다.
◆ 캐리어 글로벌(CARR)
냉난방·공조 업체 캐리어 글로벌은 4% 상승했다. 1분기 조정 EPS는 57센트로 팩트셋 예상치 51센트를 웃돌았다. 매출도 53억4000만달러로 예상치 50억1000만달러를 상회했다.
▷ 하락 종목
◆ 메타 플랫폼스(META)
페이스북 모회사 메타 플랫폼스는 9% 급락했다.
1분기 실적은 시장 예상을 웃돌았지만, 회사가 올해 자본지출 전망을 1250억~1450억달러로 상향하면서 AI 투자 부담 우려가 커졌다.
◆ 마이크로소프트(MSFT)
마이크로소프트는 2% 가까이 하락했다.
회계연도 3분기 자본지출 및 금융리스 규모가 319억달러로 집계돼 비저블 알파가 집계한 예상치 349억달러를 밑돌았다. 다만 분기 매출과 순이익은 모두 시장 예상을 웃돌았다.
◆ 포드 모터(F)
포드는 5% 하락했다.
회사는 2026년 조정 EBIT 전망을 85억~105억달러로 제시하며 가이던스를 상향했다. 1분기 매출도 398억2000만달러로 LSEG 예상치 388억2000만달러를 웃돌았지만, 주가는 약세를 보였다.
◆ KLA(KLAC)
반도체 장비업체 KLA는 5% 하락했다.
회사는 4분기 조정 EPS 전망을 8.87~10.87달러로 제시했다. LSEG 예상치 9.80달러를 포함하는 범위였지만, 시장을 만족시키기에는 부족했다.
◆ 텔라닥 헬스(TDOC)
원격의료 업체 텔라닥 헬스는 9% 가까이 하락했다.
1분기 주당 손실은 36센트로 팩트셋 예상치 34센트 손실보다 컸다. 다만 매출은 시장 예상치를 웃돌았다.
◆ 에퀴닉스(EQIX)
데이터센터 업체 에퀴닉스는 약 5% 하락했다.
회사는 2026년 매출 전망을 101억4400만~102억4400만달러로 상향했지만, 시장 기대는 이보다 더 강한 성장세를 예상했다. 조정 운영자금(AFFO) 전망도 올렸지만 평균 예상치와 큰 차이가 없었다.
koinwon@newspim.com