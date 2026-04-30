李 "HMM 본사 이전 합의, 해운산업 경쟁력 제고, 지역 균형 발전 기여 기대"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 30일 HMM의 본사 부산 이전 합의를 환영하며 정부 차원의 적극적 지원을 약속했다.
- 대통령은 어려운 협상을 이어온 노사 양측과 대승적 결단을 내린 HMM 임직원에게 감사를 전했다.
- HMM은 창립 50주년을 맞아 처음으로 본사를 서울에서 부산으로 이전하기로 결정했다.
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[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 이재명 대통령은 30일 국내 최대 컨테이너 선사 HMM 노사가 본사의 부산 이전에 합의한 것과 관련해 환영의 뜻을 밝히며 정부 차원의 적극적인 지원을 약속했다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정을 통해 "그동안 어려운 협상을 이어온 노사 양측 모두 고생 많으셨다"며 "무엇보다 대승적 결단을 내려주신 HMM 임직원 여러분께 깊은 감사를 전한다"고 밝혔다.
이어 "이번 합의가 우리나라 해운산업의 경쟁력을 높이고, 지역 균형 발전에도 기여하는 계기가 되길 기대한다"며 "정부 역시 HMM이 세계적 해운기업으로 자리매김할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
앞서 HMM은 이날 노사 합의를 거쳐 본사 소재지를 기존 서울에서 부산으로 이전하기로 결정했다. 올해로 창립 50주년을 맞은 HMM이 본점을 이전하는 것은 이번이 처음이다.
HMM은 대표이사 집무실 등을 우선 부산으로 이전하고, 노사 간 추가 협의를 통해 단계적인 이전 세부 방침을 확정할 계획이다. 다만 영업과 금융 기능 등 수도권 거점이 필수적인 부서의 경우 서울 지점을 병행해 운영하는 방안을 검토 중이다. 이전 과정에서 업무 효율성과 사업 연속성을 훼손하지 않겠다는 방침이다.
dosong@newspim.com