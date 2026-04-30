[종합] 영란은행, 기준금리 연 3.75%로 동결… 올 들어 세 차례 연속 제자리걸음

AI 핵심 요약beta
- 영란은행이 30일 기준금리를 3.75%로 동결했다.
- MPC 9명 중 8명이 동결에 찬성했다.
- 인플레와 중동 불확실성 고려해 향후 인상 가능성을 시사했다.
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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국 중앙은행인 영란은행(BoE)이 30일(현지시각) 기준금리를 동결했다. 통화정책위원회(MPC) 위원 9명 중 8명이 동결에 찬성했다.
영란은행 측은 상황에 따라 향후 몇 달 이내에 금리를 인상할 수 있다고 시사했다.
영란은행은 이날 올해 세 번째 MPC를 열고 기준금리를 현재의 연 3.75% 수준에서 동결하기로 결정했다고 발표했다. 금리 동결은 지난 2월과 3월에 이어 3회 연속이다.
앤드루 베일리 영란은행 총재는 기자회견에서 "경제 상황과 중동 정세의 불확실성을 고려할 때 금리를 현재 수준에서 유지하는 것이 합리적이라고 판단했다"고 말했다. 그는 "우리는 상황과 그것이 영국 경제에 미치는 영향을 아주 면밀히 주시할 것"이라고 했다.
이날 금리 결정 이후 달러 대비 파운드 환율은 0.4% 올라 1.352 달러를 기록했다.
일간 파이낸셜타임스(FT)는 "이날 회의록은 MPC가 금리 인상 여부를 놓고 심하게 분열되어 있음을 보여줬다"고 했다. 일부 위원들은 인플레이션이 통제 불능 상태가 되는 것을 막기 위해 "조기에 조치를 취하고 싶다"고 말한 반면, 다른 위원들은 정책 변경을 하기 전에 인플레이션 위험에 대한 더 확실한 증거를 기다려야 한다고 주장했다.
유일하게 인상을 주장한 휴 필 수석 이코노미스트는 "물가 상승 위험을 완화하기 위해 즉각적인 0.25%포인트 금리 인상을 지지한다"고 말했다. 다른 통화정책위원회 위원들도 필요하다면 금리 인상에 찬성표를 던질 준비가 되어 있다고 강조했다.
외부 위원인 메건 그린은 "향후 회의에서 인상이 필요할 수도 있다"고 했고, 또 다른 외부 위원인 캐서린 맨은 "인플레이션 수치와 기대치가 계속 상승할 경우 금리 인상이 있을 것으로 예상한다"고 했다.
영란은행은 이날 금리를 동결하면서도 에너지 충격에 따른 인플레이션과 임금에 대한 영향, 금리 행보와 관련해 세 가지 시나리오를 제시했다.
첫 번째 시나리오는 가장 완만한 경우로 단기적으로 물가상승률이 3.6%까지 치솟지만 임금은 이에 비례해 오르지 않는 상황이다. 이 때 가계는 소비보다 저축을 우선시하고 에너지 가격도 오랫동안 높게 유지되지 않는다고 전망했다. 영란은행 측은 이런 상황에서 금리를 3.75%로 유지하는 것만으로도 물가를 목표 수준(2.0%)으로 낮출 수 있다고 판단하고 있다고 했다.
두 번째는 석유와 가스 가격이 더 오랜 기간 높은 수준을 유지하지만 가계의 소비 감소 폭은 상대적으로 작은 경우이다. 이 때 영란은행은 중기적으로 물가를 목표 수준으로 되돌리기 위해 향후 1년 동안 금리를 약 4.25%까지 높여야 할 수 있다고 했다.
마지막으로는 훨씬 심각하고 장기적인 에너지 충격의 영향을 가정한 것이다. MPC는 "이런 상황이 되면 강력한 통화 긴축이 필요할 가능성이 높다"며 "금리는 내년 초까지 5.25% 수준까지 오를 수 있다"고 했다.
영란은행은 "어떤 시나리오를 가정하더라도 실업률은 내년까지 현재 4.9%에서 최소 5.5%로 상승할 것"이라고 예상했다.
금융시장에서는 이날 발표 이후 영란은행이 다음 MPC에서 금리를 인상할 가능성을 소폭 낮추는 모습이었다.
FT는 "영란은행이 오는 6월 금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 70%에서 50%로 낮아졌다"고 했다.
TD 증권의 금리 전략가인 푸자 쿰라는 "시장은 오늘 영란은행 결정을 상대적으로 덜 매파적인 것으로 해석하고 있다"며 "투자자들은 긴축적인 금융 환경이 장기적으로 인플레이션을 낮출 것이라는 영란은행 성명서 내용에 반응하고 있다"고 했다.
한편 이란 전쟁을 계기로 전 세계 경제가 몸살을 앓고 있다는 징후는 곳곳에서 나타나고 있다.
유럽연합(EU) 공식 통계기관인 유로스타트(Eurostat)는 이날 오전 유로존(유로화 사용 21개국)의 4월 물가상승률(잠정치)이 3.0%를 기록했다고 발표했다. 코로나19 팬데믹 때인 2023년 9월(4.3%) 이후 2년 7개월 만에 가장 높은 수치였다.
영국도 지난 3월 인플레이션이 3.3%를 기록했다. 전달보다 0.3%포인트 높아졌다.