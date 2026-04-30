청와대 "李대통령, 노사 협력 원칙 강조…특정 기업 관련 아니야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 30일 노동절을 앞두고 노동조합에 상생을 요구했다.
- 청와대는 이를 노동자와 사용자, 국민 모두의 공생과 협력이 중요하다는 원칙적 발언으로 설명했다.
- 삼성전자 노조의 45조 원대 성과급 요구와 파업 예고를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 제기됐다.
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李, 앞서 대수보에서 "일부 조직 노동자 과도한 요구" 발언
최대 45조 성과급 요구, 파업 예고한 삼성전자 노조 저격 해석도
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 이재명 대통령이 노동절을 하루 앞둔 30일 노동조합에 상생을 요구한 것을 두고 "노동자와 사용자 그리고 국민 모두 공생과 협력이 중요하다는 기본적이고 원칙적인 말을 한 것"이라고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 말했다. 강 수석대변인은 "특별히 어떤 특정 기업과 관련된 사안에 대해서 논의된 것은 아니다"라며 "논의된 바는 제가 알기로는 없다"고 강조했다.
강 수석대변인은 "다만 오늘 회의 때를 비롯해 이 대통령은 '노동자와 사용자, 그리고 국민 역시도 공생과 협력이 중요하다'는 말을 여러 번 했다"며 "오늘도 노동절을 앞두고 그 공생과 협력 원칙이 중요하다는 말을 한 것"이라고 설명했다.
이 대통령은 이날 수석보좌관회의를 주재하며 "일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면, 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다"고 지적한 바 있다.
또 "'나만 살자'가 아니라 노동자 모두가, 국민 모두가 함께 살 수 있는 세상을 만들려는 책임 의식과 연대 의식이 필요하다"며 "고용에 있어서 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은, 같은 입장을 가진 다른 노동자들과의 연대에서 나온다"고도 했다.
이를 두고 일각에서 최대 45조 원 규모로 추정되는 성과급을 요구하며 파업을 예고한 삼성전자 노조를 저격한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 삼성전자 노조는 다음 달 21일부터 6월 7일까지 총파업을 예고했다. 반도체 산업계와 경제계, 학계에서는 파업으로 인한 손실 규모를 10조~30조 원, 장기화 때는 최대 50조 원에 이를 수 있다는 관측을 내놨다.
pcjay@newspim.com