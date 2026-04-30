유튜브 100만 뷰 레시피가 제품으로…오뚜기, K-로제 '로열라면' 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 30일 열라면 30주년 맞아 로열라면을 18일 출시했다.
- 유튜브 100만 뷰 레시피를 제품화해 치즈와 크림으로 로제 맛 구현했다.
- 복작복작 조리법 적용하고 맵기 낮춰 부담 없이 즐길 수 있다.
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복작복작 조리법 적용·맵기 낮춰 대중성 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 '열라면' 출시 30주년을 맞아 화제를 모은 레시피를 제품화한 신제품 '로열라면'을 5월 18일 출시한다고 30일 전했다.
'로열라면'은 열라면을 우유로 끓이고 체다치즈를 더해 즐기는 K-로제 스타일 레시피에서 출발했다. 해당 레시피는 유튜브에서 100만 뷰 이상을 기록하며 화제를 모았고, 최근까지도 SNS를 중심으로 인기를 이어가며 제품화 요청이 이어졌다.
신제품은 열라면 특유의 매운맛에 체다치즈, 마스카포네 치즈, 크림을 더해 매콤하면서도 꾸덕한 로제 풍미를 구현한 것이 특징이다. 특히 마스카포네 치즈를 활용해 한층 부드럽고 고급스러운 맛을 강조했다.
조리 방식에도 변화를 줬다. 봉지면과 용기면 모두 물을 따라버리지 않는 '복작복작 조리법'을 적용해 진하고 농도감 있는 식감을 살렸다. 또한 기존 열라면 대비 맵기를 낮춰 매운맛 입문자나 외국인 소비자도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.
오뚜기는 이번 신제품을 통해 열라면 시리즈의 확장성과 소비자 참여형 레시피 트렌드를 동시에 반영한다는 계획이다.
mkyo@newspim.com