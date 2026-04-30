국조특위, 與 주도로 박상용·김성태 등 31명 고발 의결…결과보고서 채택

AI 핵심 요약beta
- 국조특위가 30일 결과보고서를 채택했다.
- 같은 날 위증 등 혐의 증인 31명을 고발 의결했다.
- 민주당 주도 속 국민의힘 의원들은 반대하며 퇴장했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)'가 30일 결과보고서를 채택했다. 국조특위는 같은 날 청문회 과정에서 위증·증언거부 등이 확인된 증인 31명에 대한 고발도 함께 의결했다.
특위는 이날 전체회의를 열고 지난 42일간 진행한 국정조사 내용을 담은 결과보고서를 의결했다. 특위는 국조 기간 청문회에 출석한 증인 중 31명을 위증 등 혐의로 고발하기로 했다.
민주당 주도로 의결된 이번 고발 대상에는 위증·선서 거부·증언 거부 등 22명과 불출석·동행명령 거부 9명 등 총 31명이 포함됐다.
쌍방울 대북송금 관련 청문회에서 증인 선서를 거부한 박상용 검사가 고발 대상에 포함됐고, 북한 공작원 리호남의 필리핀 방문을 언급한 방용철 전 쌍방울 회장과 '연어술 파티'가 없었다고 진술한 김성태 전 쌍방울 회장은 위증 혐의로 고발될 예정이다.
대장동 사건 수사 당시 서울중앙지검장이었던 송경호 변호사와 엄희준·강백신·김경완·정일권 검사 등은 이재명 대통령 관련 질의에서 위증을 했다는 혐의로 고발 대상에 이름을 올렸다.
서해 피격 사건과 관련해서는 김태효 전 국가안보실 1차장과 김규현 전 국정원장, 이시원 전 대통령실 공직기강비서관 등 7명이, 윤석열 명예훼손 사건과 관련해서는 강일민 검사 등 2명이 각각 고발 대상에 포함됐다.
정영학 회계사와 정민용 전 성남도시개발공사 전략사업팀장 변호사, 안부수 전 아태평화교류협회 회장 등은 국조특위 출석 요구에 불응하거나 동행명령을 거부한 혐의로 고발 대상에 올랐다.
국조특위는 이날 활동 결과보고서도 함께 채택했다. 국민의힘 의원들은 결과보고서 채택과 증인 고발에 반대하며 표결에 참여하지 않고 퇴장했다.
oneway@newspim.com