스마일게이트, 김훈 셰프와 취약계층 아동 지원

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 희망스튜디오가 30일 김훈 셰프와 취약계층 아동 지원 영상 시리즈 공개했다.
- 김훈 셰프가 스마일하우스 방문해 아이들과 요리하고 자립 고민 대화 나눴다.
- 기부 캠페인 시작해 모금액 자립 지원하고 5·6월 2편 더 공개한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 희망스튜디오가 요리 프로그램 '흑백요리사2'로 알려진 김훈 셰프와 함께 취약계층 아동을 지원하는 영상 콘텐츠 시리즈를 공개했다.
30일 공식 유튜브 채널에 올린 '아임파인다이닝' 1편에서 김훈 셰프는 자립을 앞둔 아동청소년이 거주하는 스마일하우스를 방문해 아이들과 함께 음식을 준비하고 식사한다. 자립을 고민하는 아이들과 진로와 일상에 대해 대화하는 내용으로 구성됐다.
희망스튜디오는 영상 공개와 함께 기부 캠페인 '김훈 셰프가 함께하는 희망식탁'을 시작했다. 기부는 30일부터 7월 31일까지 희망스튜디오 플랫폼에서 참여할 수 있으며 모금액은 스마일하우스 아이들의 자립 및 성장 지원에 사용된다.
기부자와 유튜브 구독자 중 추첨을 통해 네이버 페이 포인트와 음료 쿠폰을 제공한다. 영상에 나온 음식을 요리해 기부 캠페인 댓글에 인증하면 외식상품권도 받을 수 있다.
김훈 셰프는 "새로운 메뉴를 준비하며 오랜만에 떨림과 설렘을 느꼈다. 아이들에게 특별한 한 끼를 전할 수 있어 저 역시 감사한 시간이었다"라며 "아임파인다이닝을 통해 작은 관심이 더 많은 기부로 이어지길 바란다"라는 소감을 전했다.
권연주 희망스튜디오 이사는 "이번 콘텐츠는 희망스튜디오 플랫폼 기부자와 유저들에게 기부의 보람과 아이들의 긍정적 변화를 통한 감동을 전달하고자 다양한 파트너들의 재능기부로 기획, 제작됐다"며 "앞으로도 영상 콘텐츠와 플랫폼을 결합한 참여형 기부 모델로 지속 가능한 나눔의 생태계를 확장해 나가겠다"고 밝혔다.
희망스튜디오는 5월과 6월에 각 1편씩 총 3편을 순차적으로 공개할 예정이다.
origin@newspim.com