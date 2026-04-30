CJ푸드빌 '올리페페', 여의도 IFC몰 출점…광화문 흥행 잇는다

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌이 30일 여의도 IFC몰에 올리페페 신규 매장을 열었다.
- 광화문 1호점 성공에 이어 직장인·외국인 상권을 공략한다.
- 120평 피아짜 콘셉트로 화덕 피자·프리미엄 와인을 강화했다.
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화덕피자·프리미엄 와인 강화…여의도 맞춤형 매장 선보여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 이탈리안 비스트로 '올리페페(Olipepe)'가 광화문에 이어 여의도에 신규 매장을 열며 외식 브랜드 확장에 속도를 내고 있다. 여의도 IFC몰 입점을 통해 직장인과 외국인 유동인구가 많은 핵심 상권 공략에 나선 것이다.
30일 CJ푸드빌에 따르면 올리페페는 지난해 12월 광화문 1호점 오픈 이후 아페리티보부터 안티파스티, 화덕 피자와 파스타, 디저트까지 이어지는 '이탈리안 미식 여정'을 콘셉트로 주목받아 왔다. 오픈 이후 연일 풀부킹과 웨이팅을 기록하며 미식 격전지에서도 존재감을 입증했다.
여의도점은 약 120평 규모로, 이탈리아 광장을 의미하는 '피아짜(Piazza)' 콘셉트를 적용해 공간을 구성했다. 매장 전면 화덕을 통해 피자가 구워지는 과정을 직접 볼 수 있도록 설계해 현장감을 높였고, 기존 와인 라인업에 더해 프리미엄 와인과 논알콜 와인을 강화해 다양한 수요를 반영했다.
오픈 전부터 고객 반응도 빠르게 나타났다. 예약 플랫폼 캐치테이블을 통해 선공개된 여의도점은 약 2000명이 동시에 접속했으며, 5월 한 달 사전 예약 건수는 광화문점 대비 약 2배 수준을 기록했다. 신규 매장에 대한 기대감이 실제 방문 수요로 이어지는 흐름이다.
CJ푸드빌은 여의도 상권 특성과 브랜드 콘셉트 간 시너지를 기반으로 올리페페의 성장세를 이어간다는 계획이다.
mkyo@newspim.com