크래프톤, 1Q 매출 1.3조원·영업익 5616억원...역대 최대 분기 실적 달성

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 30일 2026년 1분기 매출 1조3714억원, 영업이익 5616억원으로 역대 최대 분기 실적을 달성했다.
- PUBG IP 프랜차이즈 매출이 전년 동기 대비 24% 증가하며 분기 매출 1조원을 돌파했다.
- PC와 모바일 부문의 강력한 라이브 서비스와 프리미엄 컬래버레이션이 실적 성장을 견인했다.
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1분기 실적만으로 지난해 영업이익 53% 달성
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤이 올해 1분기 역대 분기 최대 매출과 영업이익을 달성했다.
크래프톤은 30일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 재무제표를 기준 2026년 1분기 ▲매출 1조3714억원 ▲영업이익 5616억원을 기록하며 역대 최대 분기 실적을 달성했다고 밝혔다.
지난해 같은 기간과 비교해 매출은 56.9%, 영업이익은 22.8% 증가했다. 영업이익은 1분기 실적만으로 2025년 연간 영업이익의 53%를 기록했다.
사업 부문별 매출은 ▲PC 3639억 원 ▲모바일 7027억 원 ▲콘솔 138억 원 ▲기타 2910억 원이다.
PUBG IP 프랜차이즈 매출은 전년 동기 대비 24% 증가하며 분기 매출 1조원을 돌파해 1분기 역대 최대 경영실적을 이끌었다.
PC 플랫폼에서는 'PUBG: 배틀그라운드'의 콘텐츠 다양화와 강력한 라이브 서비스 운영이 매출 성장을 견인했다.
특히 배틀그라운드 9주년 기념 애스턴마틴 컬래버레이션은 PC 최초의 차량 재판매 이벤트로 진행됐다.
해당 협업은 2023년 첫 판매 시점 대비 매출이 큰 폭으로 성장하며 인기 컬래버레이션 모델이 시간이 지나도 새로운 수요를 만들어내는 장기 자산이 될 수 있음을 보여줬다.
모바일 부문도 프리미엄 콘텐츠와 IP 컬래버레이션이 매출 신기록에 기여했다. 독일 하이퍼카 브랜드 아폴로 오토모빌(Apollo Automobil)과의 컬래버레이션은 고과금 이용자의 수요를 견인하며 실적 상승을 이끌었다.
배틀그라운드 모바일 인도(BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, BGMI)는 서버 확장 투자를 통해 이용자 접근성을 확대하고 다양한 콘텐츠를 제공하며 결제 이용자 수가 전년 동기 대비 17% 증가했다.
BGMI 공식 리그인 배틀그라운드 모바일 인도 시리즈(BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA SERIES, BGIS) 2026은 역대 최대 뷰어십을 기록하며 인도 국민 게임의 입지를 재확인했다.
기타 매출은 ADK그룹의 실적 반영으로 전년 동기 대비 2859억 원 증가했다.
크래프톤은 지난 2월 발표한 주주환원정책에 따라 1분기에 2000억 원 규모의 자기주식 취득을 완료하고 996억원 규모의 배당을 실시했다. 신규 취득분과 기보유분을 합산한 3362억 원 규모의 자기주식 소각을 완료했다.
2분기에는 자기주식 1000억원을 추가 취득 후 전량 소각할 예정이다.
2026년 상반기 기준 2025년 연간 대비 주주환원 실행 규모 23%, 자기주식 소각 규모 115%가 증가한 수치다. 향후에도 강력한 주주가치 제고 의지를 바탕으로, 주주환원 정책을 충실히 이행해 나갈 계획이다.
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