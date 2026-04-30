KB국민은행, SSG닷컴과 '쓱KB은행' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 30일 SSG닷컴과 협업해 '쓱KB은행' 서비스를 출시했다.
- SSG닷컴 내 금융관에서 앱 이동 없이 통장·적금 등 금융상품을 이용한다.
- 쇼핑 연동 파킹통장 최대 4.0% 금리와 사업자 전용 서비스를 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB국민은행이 이커머스 플랫폼 SSG닷컴과 협업해 생활밀착형 종합금융서비스 '쓱KB은행'을 출시했다고 30일 밝혔다.
이번 서비스는 지난해 4월 금융위원회가 SSG닷컴을 혁신금융서비스로 지정해 비금융 플랫폼의 금융상품 중개를 허용한 데 따른 것이다. 고객은 SSG닷컴 내 'Bank in Platform 금융관'을 통해 별도의 앱 이동 없이 은행 서비스를 이용할 수 있다.
KB국민은행은 쇼핑 이용 고객의 소비 패턴을 반영해 설계한 전용 금융상품도 함께 선보였다. 개인 고객용 파킹통장 '쓱머니 KB통장'은 최대 200만원까지 최고 연 4.0% 금리를 제공하며, SSGPAY 결제수단과 연동해 2% 포인트 적립 혜택을 부여한다. 쇼핑 실적에 따라 우대금리를 적용하는 '쓱KB쇼핑적금'도 함께 출시됐다.
쇼핑몰 입점 사업자를 위한 전용 금융관도 별도로 운영된다. 판매대금 정산용 'KB 사장님 파킹통장'은 하루만 맡겨도 최대 1000만원까지 연 2.5% 금리를 제공하며 'KB 사장님+적금'은 연 2.0%~6.0% 금리가 적용된다. 무료 소상공인 컨설팅 서비스도 함께 지원한다.
KB국민은행은 출시 기념 이벤트도 진행한다. 개인 고객은 파킹통장 가입 후 '쓱 KB Money' 결제 시 최대 1만원 할인쿠폰을, 신규 고객은 인기 상품을 100원에 살 수 있는 '100원 딜' 혜택을 받을 수 있다. 정산계좌를 KB국민은행으로 지정한 셀러에게는 미션 수행 결과에 따라 최대 12만원 상품권을 지급한다.
KB국민은행 관계자는 "이번 서비스는 쇼핑과 금융을 하나의 플랫폼에서 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다"며 "앞으로도 고객의 일상에 자연스럽게 스며드는 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com