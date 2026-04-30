한국-호주, '에너지 자원 안보 공동성명' 발표

AI 핵심 요약beta
- 한국과 호주가 30일 에너지 자원 안보 공동성명을 발표했다.
- 양국은 LNG·경유 등 에너지 공급 유지와 잠재적 차질 시 상호 통보를 약속했다.
- 호주 LNG 최대 공급국으로서 공급망 회복력 강화를 위해 협력한다.
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"경유·LNG·콘텐세이트 등 에너지 자원 공급 유지"
잠재적 공급 차질 발생시 상호 통보, 협의하기로
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한국과 호주가 30일 주요 에너지 품목 공급 유지를 위한 한국-호주 에너지 자원 안보 공동성명'을 발표했다.
양국은 성명에서 "한국과 호주는 경유 및 기타 액체연료, LNG 및 콘덴세이트를 포함한 에너지 자원의 안정적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 공급 유지를 위한 노력 등 에너지 자원 안보 강화를 위해 함께 협력하겠다는 의지를 재확인한다"고 밝혔다.
양국은 또 '잠재적 공급 차질 발생 시' 가능한 범위 내에서 상호 통보하고 협의하기 위해 노력하기로 했다. 이 성명은 이날 오후로 예정된 한-호주 외교장관 회담을 앞두고 공개됐다.
성명은 호주가 한국의 최대 액화천연가스(LNG) 공급국이자 콘덴세이트 및 핵심 광물의 주요 공급국 중 하나이며, 한국은 호주의 주요 정제석유 제품 공급국 중 하나이자 최대 경유 공급국이라고 밝혀 안정적인 에너지 공급망 유지를 위해 상호 협력해야 하는 관계라는 점을 강조했다.
양국은 이어 "역내 협력 심화, 에너지 전환 가속화, 부당한 수입·수출 제한 조치 대응, 에너지자원 및 액체연료에 대한 개방적 무역체제 지원 등을 통해 에너지 자원 공급망 회복력을 강화하기 위해 함께 노력할 것을 약속한다"고 밝혔다.
opento@newspim.com