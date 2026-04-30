삼성중공업, 1분기 영업익 2731억...전년비 122% 증가

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 30일 1분기 매출액 2조9023억원, 영업이익 2731억원을 공시했다.
- 전년동기 대비 매출액 16% 증가, 영업이익 122% 급증하며 수익성 개선 추세를 이어갔다.
- LNG운반선 등 고수익 선종 건조 증가와 FLNG 프로젝트 진행으로 올해 매출 12조8000억원 달성 예상된다.
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연매출 12조8000억원 목표 달성 '순항중'
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성중공업은 1분기 매출액 2조9023억원, 영업이익 2731억원의 잠정 영업실적을 30일 공시했다.
올go 1분기 매출액은 상승세를 유지하며 전년동기 대비 16% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 122% 급증한 것으로 나타났다. 매출 확대 기조 속에 수익성 개선 추세를 이어갔다는 설명이다.
조선 부문에서는 액화천연가스(LNG)운반선 등 고수익 주력 선종의 건조 증가, 글로벌 생산 다각화 전략 확대에 따라 견조한 흐름을 보이고 있다.
또한 말레이시아 제트엘엔지(ZLNG), 캐나다 시더(Cedar), 모잠비크 코랄(Coral) 등 FLNG 프로젝트의 공정 진행이 속도를 내면서 해양 부문 매출도 증가하고 있어 올해 실적 가이던스로 제시한 매출 12 8000억원 달성은 무난할 것으로 예상된다.
삼성중공업 관계자는 "생산 물량 확대 영향으로 2분기부터 매출액은 더욱 증가할 전망"이라며 "3년치 이상 양호한 수주 잔고를 기반으로 안정적 수익 창출 토대를 단단히 할 것"이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com