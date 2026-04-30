신한금융, 1000억원 민간벤처모펀드 출범..."청년·지방 창업 지원"

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 30일 1천억원 규모 민간벤처모펀드를 출범한다.
- 청년·지방 창업 전 주기 지원 체계의 핵심 과제로 투자 생태계를 구축한다.
- 6월 결성 모펀드가 1조원 규모로 확대되며 AI·반도체 스타트업에 집중 투자한다.
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1조원 모험자본 레버리지 확대 기대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹(회장 진옥동)은 금융위원회·중소벤처기업부와 구축한 벤처투자 활성화 민관 협력 체계의 첫 실행 과제로 그룹사 역량을 총 결집한 1천억원 규모 민간벤처모펀드를 출범한다고 30일 밝혔다.
이번 모펀드 조성은 신한금융이 지난 2월 발표한 '청년·지방 창업 전(全) 주기 복합 지원 체계'의 핵심 실행 과제다. 창업 초기부터 성장 단계까지 필요한 자금을 안정적으로 공급받을 수 있는 투자 생태계를 구축해 혁신기업 성장 기반을 확대한다는 계획이다.
신한금융은 자체 자금을 마중물로 민간 자본 참여를 이끌어 모험자본 공급을 확대하고, 그룹사와 연계한 전략적 투자 플랫폼도 구축한다. 특히 지방 창업기업 투자 저변을 넓혀 지역 일자리 창출과 균형 성장에도 기여할 계획이다.
오는 6월 결성을 앞두고 있는 '신한벤처혁신 재간접 투자조합'은 신한벤처투자가 운용을 맡고, 은행·카드·증권·캐피탈 등 주요 그룹사가 출자자로 참여한다. 모펀드 1000억원에 추후 자펀드 결성에 따른 레버리지를 감안하면 총 운용 규모는 1조원 수준까지 확대될 전망이다.
AI·반도체 등 첨단산업 분야의 유망 스타트업과 성장 단계 기업에 집중 투자하는 동시에, 한국벤처투자의 LP 성장펀드 사업 참여로 초기 창업 단계에 있는 청년 기업을 대상으로 한 투자 지원에도 나설 계획이다.
신한벤처투자는 과거 청년 창업기업이었던 뷰티테크 기업 에이피알(APR)에 초기 단계(Series A) 투자를 집행한 이후 후속 투자를 이어가며 성장 과정에 동행했다. 글로벌 기업으로 성장한 에이피알은 결국 2024년 코스피 상장에 성공했다.
기 투자 성공 경험을 바탕으로 기술력과 성장성을 갖춘 초기 기업에 대한 펀드 출자를 지속 확대하기 위해 지난달 펀드운용본부를 신설하고, 펀드 결성과 모펀드 운용 조직을 재편했다. 또한 상반기 내 전문 인력도 충원해 운용 역량을 더욱 높일 계획이다.
진옥동 신한금융그룹 회장은 "이번 모펀드 조성은 청년 창업자의 가장 큰 장벽인 초기 자금 문제를 그룹 전체가 함께 허무는 출발점"이라며, "신한금융은 청년 창업가가 시작 단계부터 글로벌로 성장하기까지 모든 길목에서 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com