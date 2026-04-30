DB하이텍, 주주환원 30% 목표…자사주 소각 확대

5년간 2조 투자…전력반도체·파운드리 고도화로 성장 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = DB하이텍이 주주환원 확대와 중장기 성장 전략을 담은 기업가치 제고계획을 공시했다.
DB하이텍은 30일 주주환원율 30%, 배당성향 20%, 총주주수익률(TSR) 25% 이상을 목표로 설정하고 기존 보유 자사주에 대한 추가 소각 계획을 밝혔다.
DB하이텍은 최근 3년간 배당과 자사주 매입을 통해 주주환원율 30% 이상을 유지해왔으며, 지난해에는 31.4%를 기록했다. 올해 안에는 보유 자사주 59만2000주(1.4%)를 추가 소각해 주주가치 제고를 이어간다는 방침이다.
지배구조 측면에서는 상법 개정사항을 반영해 집중투표제 도입과 전자주주총회 시행, 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 제한 등을 명시했다.
이와 함께 향후 5년간 약 2조원을 투자해 8인치 파운드리 고도화에 나서고, 고전압 전력반도체와 SiC·GaN 등 차세대 제품 확대를 추진한다. DB하이텍은 이를 기반으로 팹리스 사업 확대와 12인치 공정 진출 등 중장기 성장 기반을 강화한다는 계획이다.
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